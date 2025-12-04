El juez insiste al PSOE en que remita los pagos en metálico desde 2017

El exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini (en el centro) a su llegada a los juzgados. - EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno respondió ayer al PSOE y recalcó que debe remitirle todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, “con independencia del destinatario”, y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.

El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que le requirió el pasado 26 de noviembre eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años –la formación alertó de las “graves derivaciones jurídicas” que supondría la remisión de la información–.

Moreno contestó que no procede aclaración alguna, dado que su providencia ya es lo “suficientemente clara”. Además, consideró que la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes después de las declaraciones en los juzgados de figuras del partido que no aclararon el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

Juicio aplazado

Por otra parte, ayer la Audiencia Provincial de Badajoz pospuso hasta mayo de 2026 el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, previsto para febrero. Así, el juicio –por prevaricación administrativa y tráfico de influencias– se celebrará los días 28 y 29 de mayo y el 1, 2, 3, y 4 de junio, después de la solicitud de suspensión de letrados personados en estas actuaciones por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores.

Un exdirectivo de Acciona niega que Servinabar cobrara mordidas

El exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini negó ayer en el Tribunal Supremo irregularidades en los contratos con Servinabar, así como que la empresa vinculada al exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán cobrara mordidas del 2%, dado que “se prestaron servicios reales” como la implantación de planes de riesgos laborales. Pelegrini admitió que Cerdán acudió en ocasiones a reuniones con Servinabar por ser un ”agente social” navarro, y el Supremo le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.