Trump advierte a Europa sobre la “desaparición” de su “civilización”

Publicado por Agències

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió ayer sobre el “posible fin de la civilización europea” debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia. Así lo recoge el documento de estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, descrito como una “hoja de ruta” para garantizar la supremacía estadounidense. EEUU considera que varios miembros de la OTAN se convertirán a largo plazo en países “de mayoría no europea”, lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la Alianza y mantener las relaciones actuales con el país. “Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, apunta el texto, que recuerda el descenso del peso de Europa en el PIB y la baja inversión en defensa.

En relación a la guerra de Ucrania, la Casa Blanca reivindica sus esfuerzos para poner fin al conflicto, que ha tenido “un efecto perverso” al “incrementar la dependencia exterior” de países como Alemania. Además, Trump acusa a líderes europeos de intentar sabotear las negociaciones entre Washington y Moscú, motivados por “expectativas poco realistas sobre la guerra”.

EEUU, además, pretende consolidarse como principal poder en todo el continente americano y describe un “reajuste” de su presencia militar en Latinoamérica y el Caribe para “contrarrestar la migración irregular y el narcotráfico”. En Asia, propone “reequilibrar” la relación económica y comercial con China y advierte que la defensa de Taiwán “forma parte de los intereses de seguridad nacional”, aunque mantiene la ambigüedad de Trump respecto a una intervención directa en caso de invasión de Pekín. Respecto a Oriente Próximo, EEUU sostiene que la región ya no debe dominar la política exterior del país y destaca los “avances hacia una paz permanente” en Gaza gracias a su plan de paz. Asimismo, considera que Irán ha quedado “gravemente debilitado” tras los bombardeos de hace unos meses.

Alianza Moscú-Nueva Delhi

Paralelamente, India y Rusia reforzaron ayer su cooperación mediante acuerdos clave en el ámbito comercial durante la visita del presidente ruso Vladímir Putin, que destacó el “potencial” de Nueva Delhi. El líder indio, Narendra Modi, afirmó que “no es neutral” en la guerra de Ucrania, sino que está “a favor de la paz”.

Luz verde al servicio militar

Disparos a drones en una base militar francesa

Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest –en el noroeste del país–, dispararon el jueves por la tarde a cinco drones detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones, en las que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica. Los responsables de la base detectaron hasta cinco drones no identificados sobrevolando el área –zona de acceso prohibido–, por lo que activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos efectuó varios disparos. Ile Longe ya detectó vehículos no tripulados del 17 al 18 de noviembre, un hecho común en Europa en los últimos meses.

Cuatro muertos más en ataques en el Pacífico contra “narcolanchas”

El Ejército de Estados Unidos anunció el jueves la muerte de cuatro personas a causa de un bombardeo sobre una embarcación en aguas del Pacífico operada por “una organización terrorista designada”. Más de 80 personas han muerto en los ataques de fuerzas estadounidenses contra supuestas “narcolanchas” durante los últimos meses.

Por otra parte, el Gobierno liderado por Donald Trump redujo el jueves de 5 años a 18 meses la duración máxima de los permisos de trabajo “para varias categorías de extranjeros”. Este cambio afectará a refugiados, asilados y a extranjeros a los que se les haya suspendido una orden de deportación o expulsión y a aquellos que tengan pendientes solicitudes de asilo o de suspensión de la expulsión.