Sanidad vetará el ánimo de lucro en hospitales públicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que el Gobierno central derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y prevé aprobar una nueva ley a principios de 2026 que ponga “coto” al ánimo de lucro y que blinde y proteja el sistema sanitario español frente a los fondos de inversión, a raíz del escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid). La norma “no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro”, explicó ayer en una entrevista en El País. García afirmó que esta nueva norma “claramente” no permitirá el modelo de Alzira, de Torrejón o de la Fundación Jiménez Díaz, de seleccionar a pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad, y confió en que se apruebe próximamente. “La estamos ya ultimando y la vamos a llevar al consejo de Ministros a principios del año que viene”, indicó.

García confirmó que tanto el ministerio como el grupo Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes del hospital de Torrejón. Además, el ministerio ordenará hacer una investigación en el hospital y la ministra lamentó que este tipo de prácticas se estén produciendo “también” en el grupo Quirón, “favorecido” por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.