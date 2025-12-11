La Audiencia Nacional acepta que testifique Villarejo en el caso Pujol

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha aceptado “muy condicionadamente” que testifiquen cinco policías, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, relacionados con la llamada ‘Operación Catalunya’.

La sala que juzga al expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, y a sus siete hijos, junto a una decena de empresarios, por el origen de la fortuna oculta en Andorra resolvió ayer las cuestiones previas alegadas por las defensas, que pidieron la nulidad de la causa por la ‘Operación Catalunya’ y la prescripción de buena parte de los delitos.

El tribunal aduce que no puede resolver acerca de la nulidad porque es una cuestión que requiere un “examen profundo” debidamente “contextualizado”, pero para analizarla acepta que declaren los agentes de la “policía patriótica”, testifical que en su día rechazó.

Por otra parte, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional acordó absolver a Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescritos los delitos por los que había sido condenado a 8 años de cárcel.

Además, en la sesión de ayer declaró Nùria Pujol, hija de Jordi Pujol Ferrusola –el primogénito de la familia– y de su exmujer, Mercé Gironés, que manifestó que sabía que su padre “hacía negocios” pero que no los conocía porque no le “interesaba”.

El fiscal le preguntó sobre una donación por importe de 585.000 euros que presuntamente recibió en 2014 de su padre. El mismo día en que la hija del matrimonio recibió el dinero, compró un piso en Barcelona a una sociedad propiedad de Pujol Ferrusola –un dato que ella desconocía– por un precio acordado de 495.000 euros, según declaró Nùria Pujol frente al tribunal en la Audiencia.

En otro orden de cosas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió el pasado viernes en el Palau de Pedralbes con Jordi Pujol para interesarse por su estado de salud tras la neumonía que supuso su ingreso hospitalario a las puertas del juicio contra su familia.