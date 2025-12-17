Careo ante la jueza de Pradas y el jefe de gabinete de Carlos Mazón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La jueza que investiga la dana acordó ayer celebrar un careo entre la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. La instructora todavía no ha fijado fecha para el encuentro, aprobado a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

Pradas aportó a la jueza la conversación que mantuvo el 29 de octubre de 2024 con Cuenca, que rechazó confinar a la población pese a la insistencia de la entonces consellera y afirmó que en todo caso debía decretarlo el Gobierno central. “Quítate eso de la cabeza, por favor”, le dijo Cuenca, que aseguró en el juzgado que tuvo la primera noticia del Es-Alert cuando le llegó al móvil y que, además, no dio órdenes a Pradas ni transmitió directrices que vinieran de Mazón, aunque la extitular de Emergencias reveló en una entrevista televisiva que recibió la orden de no molestar al exdirigente popular. En los mensajes también queda reflejado que Pradas estuvo informando de la evolución de la dana a Mazón y más tarde a su jefe de gabinete.

La jueza justifica el careo –que tiene un “carácter excepcional”– por los mensajes de WhatsApp, la entrevista a Pradas en televisión y por la última declaración de Cuenca, que señaló que los mensajes están “descontextualizados”.

Negligencia en la gestión

Paralelamente, la jueza rechazó una petición de Podemos para incluir en la causa la entrevista de Pradas en Salvados, en la que intentó involucrar a la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, que estaba en el Cecopi. La instructora señaló que las declaraciones en los medios sin asistencia letrada no pueden incorporarse a la causa, y apuntó que cuestiones como quién ostentaba la dirección de la emergencia ya han quedado resueltas. “El desconocimiento de sus propias competencias en la gestión de la emergencia es un elemento de la propia negligencia, cuando se muestra una pasividad en la toma de decisiones”, advirtió la jueza, que también rechazó incluir las pocas respuestas de Pradas en la comisión de investigación del Congreso del lunes.