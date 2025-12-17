El TC mantiene la inhabilitación a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer la petición del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa de suspender de forma cautelar sus penas de inhabilitación, y esperará hasta resolver los recursos de amparo que presentaron los líderes del procés contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles el delito de malversación.

El TC había aplazado esta decisión hace quince días para llegar por unanimidad a un acuerdo para contestar a los exdirigentes del Govern, que están inhabilitados hasta 2031 (en el caso de Junqueras) y 2030 (los demás). El TC sostiene que mantener las penas de inhabilitación no supone un “perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al amparo su finalidad”.

“El pleno toma en consideración la larga duración de la inhabilitación absoluta impuesta a cada recurrente en sentencia, de doce y trece años, el tiempo pendiente de cumplimiento, superior a cinco años, el plazo previsible en el que se resolverán los amparos, manifiestamente inferior, así como la imposibilidad de adoptar en esta fase del procedimiento constitucional, conforme a reiterada doctrina constitucional, un juicio anticipatorio del fundamento de la pretensión deducida”, justifica el tribunal.

Los abogados de los exmiembros del Govern pidieron al Constitucional levantar la inhabilitación al considerar que la negativa del Supremo a no aplicarles la ley de amnistía –que entró en vigor en 2024– “vulnera varios derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal y a la participación política”.

Junqueras, líder de ERC, ya anunció hace unos meses su intención de presentarse como candidato a las próximas elecciones al Parlament de Catalunya, previstas para 2028, tres años antes de que termine su inhabilitación. La batalla por la amnistía se decidirá en los próximos meses. El abogado de la Unión Europea avaló la ley de amnistía en noviembre –su opinión suele marcar la línea del Tribunal de Justicia de la UE–, mientras que el Supremo mantiene su ‘no’ a aplicarla a los organizadores del referéndum.