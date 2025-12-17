Tres heridos por las lluvias en Badalona y Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una tormenta de lluvia dejó anoche registros de más de 100 litros por metro cuadrado en el ámbito metropolitano de Barcelona, inundando calles y carreteras y afectando a los servicios de metro en la capital catalana y en Badalona, uno de los municipios donde la lluvia descargó con mayor fuerza. Allí, la estación de metro de Gorg quedó anegada por el agua y tuvo que cerrarse, y en Barcelona la tormenta afectó a las líneas L2 y L3. Además, el agua obligó a cortar en diferentes momentos algunos de los tramos de las rondas, y varias calles y bajos de edificios quedaron colapsados. El teléfono 112 recibió un total de 1.026 llamadas relacionadas con este fenómeno, el 80% en el Barcelonès y casi la mitad por incidentes en Badalona. Además, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) informó de tres personas heridas, una en Badalona, otra en Montbrió del Camp por una caída y una tercera en Òrrius, todas ellas en estado menos grave.

Mientras, las lluvias intensas por la borrasca Emilia causaron el lunes numerosos daños en Murcia. Además, ayer se halló el cadáver de un ciclista en Mazarrón que permanecía desaparecido desde este lunes.