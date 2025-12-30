Rusia amaga con romper las negociaciones al culpar a Kyiv de atacar una residencia de Putin

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno de Rusia acusó ayer a Ucrania de lanzar durante la madrugada del domingo al lunes un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que “reconsiderará” su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kyiv que ponga fin a la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que “el régimen de Kyiv lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”.

“Todos los aparatos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas. No hay informaciones sobre víctimas o daños a causa del impacto de los restos de los drones”, subrayó el dirigente ruso, tal y como informó la agencia de noticias TASS.

Así, el jefe de la diplomacia rusa manifestó que “esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano” y subrayó que “este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta”. “No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kyiv, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre el presunto ataque a la residencia de Putin. El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones de Lavrov constituyen unas “afirmaciones peligrosas” cuyo objetivo es “romper con los avances” logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de EEUU para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

“La liberación del Donbás, Jersón y Zaporiyia avanza según lo previsto”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció ayer a los militares del país por su servicio en Ucrania y aseguró que la “liberación” del Donbás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia avanza según el plan de la operación militar en aquel país. “La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial”, dijo Putin en una reunión con la cúpula militar. El jefe del Kremlin afirmó que tras la toma de las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, las fuerzas rusas eliminan a las tropas enemigas que fueron rodeadas en esa zona y simultáneamente “desarrollan una ofensiva en dirección a las fronteras estatales”, en referencia a la frontera de la anexionada región de Donetsk con el territorio ucraniano.