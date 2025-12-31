Dolor y rabia contenida por el trágico alud en Panticosa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La mujer de 29 años de Ordizia (Guipúzcoa) que resultó herida leve por el alud caído el lunes en las inmediaciones del Balneario de Panticosa (Huesca) recibió ayer el alta hospitalaria. La joven, que permaneció ingresada toda la noche en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, formaba parte de un grupo de seis excursionistas, de los cuales tres murieron y otros dos resultaron ilesos. Entre los fallecidos se encuentra el pediatra influencer Jorge García-Dihinx –conocido por su divulgación en redes sociales– y la atleta Natalia Román, su mujer.

Manolo Bara, presidente del Club de Montaña Peña Guara –del que García-Dihinx era socio–, calificó el suceso como “un momento triste para la comunidad montañera”. “Estamos viviendo, otra vez, otro momento triste para la comunidad montañera, sobre todo, cuando una persona conocida, un amigo y un socio fallece realizando una de las actividades deportivas que más le gustaba, como es el esquí de travesía”, añadió Bara.