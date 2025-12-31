Dos catalanes mueren en un accidente en Arabia Saudí

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Dos catalanes fallecieron ayer a causa de un accidente de tráfico en Arabia Saudí, mientras que otros dos resultaron heridos. Las víctimas mortales son una pareja formada por un hombre de Sant Boi de Llobregat –abogado de profesión– y una mujer de Barcelona, que estaban en un viaje turístico junto a otra pareja, un hombre de 67 años, en estado grave y trasladado a un hospital de Medina, y una mujer de 53, en estado leve y trasladada en un centro sanitario. El accidente fue registrado a unos 1.000 kilómetros de Riad, la capital del país asiático.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, afirmó estar en contacto permanente con el ministerio de Exteriores. “Lamento profundamente la noticia de la muerte de dos personas y seguimos el estado de salud de ambos heridos, con lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más preciso”, añadió.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, y la embajada de España en Riad está ofreciendo atención consular a los afectados y a sus familiares, y está en contacto con las autoridades locales, que confirmaron ambas muertes y hospitalizaciones.

Búsqueda sin éxito de los tres desaparecidos en Indonesia

� Los equipos de búsqueda de Indonesia concluyeron ayer sin éxito la quinta jornada del operativo que trata de localizar a tres valencianos desaparecidos desde el viernes en el este del país por el naufragio de un barco turístico, después de que el lunes encontraran el cuerpo de la otra menor desaparecida. La joven superviviente del naufragio y rescatada el viernes ya se encuentra en España, mientras que la madre, Andrea Ortuño, continúa en Indonesia. Las tres personas que siguen desaparecidas son el entrenador del Valencia femenino B, Fernando Martín, y dos menores –un hijo de Martín y otro de Ortuño–. Según las autoridades locales, el naufragio fue causado por el envite de tres grandes olas, un fenómeno “poco común”.