Feijóo entrega a la jueza los mensajes que intercambió con Mazón el día de la dana: “Estamos desbordados”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho llegar a la jueza un acta notarial con los whatsapps que intercambió con el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón el martes 29 de octubre de 2024, día de la dana. La comunicación entregada a la cual ha tenido acceso la ACN empieza a las 19:59 h con Feijóo interesándose por la situación, y minutos más tarde, a las 20:08 h, Mazón agradece el gesto y le transmite que empeora “cada minuto”. A las 20:26 h, minutos después de la alerta (20:11 h), Feijóo envía otro mensaje a Mazón: “Ánimo. Lidera informativamente”, y a las 21:45 h, Mazón admite: “Estamos desbordados, no sabemos qué está pasando realmente, pero nos llegan decenas de desaparecidos y no lo puedo confirmar”.

La transcripción hace referencia también a los contactos entre el gobierno español y la Generalitat valenciana desde el primer momento, y a las dificultades en el acceso a los municipios afectados.

Así, a las 23:21 h, Feijóo pregunta a Mazón si el gobierno español ha llamado, y pide concreción sobre a qué hora lo ha hecho y qué ministro tiene “de referencia”. Mazón le responde: “Más o menos sí. Han montado un gabinete de crisis que no sirve para nada".

En este sentido, Mazón explica los contactos que ya ha mantenido con el ejecutivo: “he hablado con Sánchez, Montero y con Defensa e Interior para tener efectivos en prealerta para mañana. El problema es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”.

Feijóo también pregunta a Mazón cuándo cree que acabará la dana, y este responde: “Hace una hora, pero a través de la delegación de momento tenemos todo lo que necesitamos que ahora mismo es el UME”. Además, adelanta que habrá víctimas mortales: “Será un puto desastre”.

Dos minutos después, a las 23:25 h, Feijóo responde: “Si crees que tengo que venir mañana o el jueves por la mañana estoy al orden”.

El PSOE cree que Feijóo estaba más preocupado en la comunicación que en las víctimas

Por su lado, los socialistas afirman que el presidente del PP estaba más preocupado para el relato y "la estrategia política" que por la emergencia el día de la dana en la Comunidad Valenciana. Según el PSOE, en una tragedia que costó la vida de más de 200 personas, el líder de los populares puso el acento en la comunicación al pedir a Mazón que "liderara informativamente" antes que en las víctimas. "Él mismo se ha inhabilitado como líder. Y así es el PP: la apariencia antes que la emergencia. El relato antes que la tragedia", añaden.