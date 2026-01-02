Robo de película de 30 millones de euros en un banco alemán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un robo a la cámara acorazada de un banco perpetrado en fechas navideñas ha causado conmoción en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste germano, donde se investiga el suceso. En un comunicado, la Policía cifró en “decenas de millones” los daños causados. En concreto, según fuentes de seguridad citadas por la agencia dpa, el robo habría afectado a cerca de 3.200 cajas de seguridad y a más de 2.500 clientes, mientras que las estimaciones preliminares de los investigadores rondan los 30 millones de euros, lo que se posicionaría como uno de los mayores robos a una entidad bancaria en la historia reciente del país germano.