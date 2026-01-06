Más de 2.000 trenes circulan por la red ferroviaria española durante la operación retorno de Navidad

Archivo - Decenas de personas en la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 24 de julio de 2025, en Madrid (España).

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Unos 2.230 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en España (Renfe, Iryo y Ouigo) circularán por toda la red ferroviaria del país durante la Operación Retorno del puente de los Reyes Magos y de las fiestas de Navidad, los días 6 y 7 de enero), según datos de Adif.

Para este martes 6 de enero, día de los Reyes Magos, está programada la circulación de unos 1.000 trenes, mientras que el miércoles 7 será una de las jornadas con más circulaciones de todas las fiestas, con un total de 1.221 trenes.

En total, unos 6.590 trenes de las tres operadoras, han circulado por toda la red ferroviaria del país durante este puente de los Reyes Magos (entre el 2 y 7 de enero). Además, este lunes 5 de enero, una decena de estaciones de Adif recibieron a los viajeros más esperados: los Reyes Magos, que han elegido el ferrocarril para llegar a ciudades como Badajoz, León, Ourense, Vitoria o Lleida. Durante todas las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes (entre el 19 de diciembre y 7 de enero), han circulado en total 22.160 trenes.

En concreto, Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, origen y destino de las líneas que unen la capital con Barcelona y Andalucía, ha registrado la salida y llegada de 1.353 trenes durante este puente de los Reyes Magos, con un total de 4.590 durante toda la Navidad.

Estas circulaciones se suman a los 860 trenes que llegaron o salieron de Chamartín Clara Campoamor, estación origen y destino de las líneas a Levante, norte y noroeste del país, durante estos seis días (2.978 en el conjunto de las fiestas).

Asimismo, de la estación de Barcelona Sants han salido y llegado 755 trenes durante el puente de Reyes (2.613 en total de todas las fiestas) y de la de Zaragoza Delicias, 419 (1.407 en total).

Sevilla Santa Justa ha sido origen y destino de 540 trenes entre el 2 y el 7 de enero (1.778 en total), Málaga María Zambrano de 323 trenes (1.085 en toda la Navidad) y Granada, de 143 (461 en total).

De la estación de Alacant Terminal han partido o llegado 331 trenes durante todo el puente de Reyes (1.146 en todas las fiestas), de València Joaquín Sorolla 293 (1.007 en total) y de Castellón, otros 129 (418 en total).

Por su parte, la estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao ha contabilizado la llegada o salida de 73 trenes entre el 2 y el 7 de enero (252 en toda la Navidad), por la de Ourense han pasado 116 (402 en total) y por la de Oviedo, 62 (207 en total). Valladolid Campo Grande ha registrado la llegada y salida de 360 trenes durante este puente (un total de 1.221 en todas las fiestas de Navidad) y la de León, un total de 114 (384 en total).