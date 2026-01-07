Hallan otro cuerpo del naufragio en Indonesia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los equipos de rescate de Indonesia encontraron ayer un tercer cuerpo en la zona del naufragio del pasado 26 de diciembre de un barco con una familia española. El cadáver hallado pertenece a uno de los dos menores todavía desaparecidos, según comunicaron las autoridades indonesias, que informaron de que se encontró “junto con el casco del barco”. Hasta el momento se había encontrado el cuerpo de una menor y el de Fernando Martín, entrenador del filial del Valencia CF femenino. Tras el naufragio, investigado por posible negligencia, fueron rescatadas una mujer –la pareja de Martín– y su hija.

Víctimas por inundaciones

Por otra parte, las autoridades de Indonesia informaron ayer de que 16 personas han muerto por inundaciones en la provincia de Célebes Septentrional, en el norte del país.