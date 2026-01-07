Protección Civil activa el plan Ventcat hasta el viernes por todo el territorio, especialmente en el Pirineo

Imagen de archivo de la escuela de Anglesola que tuvo que ser evacuada el pasado 23 de octubre porque el viento desprendió parte del techo del pabellón.LAIA PEDRÓS

Protección Civil ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por riesgo de viento en Cataluña, conocido como Ventcat, ante la previsión de fuertes ventoleras que afectarán gran parte del territorio hasta el viernes. Se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h este miércoles en el Pirineo, con una probabilidad creciente de superar este umbral a partir de la noche, extendiéndose también en el Prepirineo Oriental. Paralelamente, se ha desactivado la alerta del Plan Procicat por el episodio de frío intenso que ha afectado a Cataluña desde el 5 de enero, y se mantiene la prealerta del Plan Neucat por posibles nevadas en las cotas altas del Pirineo Occidental.

Protección Civil pide extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y en las actividades en el exterior. Mañana jueves durante la madrugada se mantendrán rachas de viento en el Pirineo, y se añadirán comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona. A lo largo de la mañana aumentará la probabilidad de superar el umbral de 72 km/h en las comarcas del litoral y prelitoral central y de Tarragona, con una probabilidad alta en el Alt y Baix Penedès. Durante la tarde el fenómeno tenderá a disminuir, pero por la noche volverá a afectar casi a todo el prelitoral del país, excepto los dos extremos. El viento soplará de componente oeste.

El viernes 9 de enero, el episodio de viento será generalizado por todo el territorio, con una probabilidad más elevada de superar el umbral representativo de 72 km/h en las comarcas del litoral y prelitoral. El viento seguirá soplando de componente oeste. En el Pirineo, el umbral se podrá superar a gachas altas, donde además habrá ventisca. La distribución geográfica del fenómeno será de carácter general.

Finaliza la alerta por el episodio de frío intenso

En paralelo, la fase de alerta del Plan PROCICAT por el episodio de frío intenso en Cataluña de los últimos días ha quedado desactivada. Un total de 16 municipios han iniciado sus planes municipales por frío y activado sus mecanismos para hacer frente a la situación en su municipio. Durante el episodio, la Cruz Roja ha activado recursos adicionales de albergues y centros de pernoctación y unidades de Emergencias Sociales a diferentes puntos del territorio. Por otra parte, el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña ha abierto 5 incidentes relacionados con el episodio de frío.

Finalmente, se mantiene en prealerta el Plan especial de emergencias por nevadas en Cataluña (Neucat) por la previsión de nevadas en cotas altas del Pirineo Occidental hasta mañana el jueves 8 por la mañana. Protección Civil pide mucha precaución con el fenómeno de la ventisca, cuando el viento levanta la nieve en cotas altas y dificulta la visibilidad.