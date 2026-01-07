Sánchez y Junqueras se reunirán este jueves para escenificar la nueva financiación singular de Cataluña

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se saludan en el Congreso de los Diputados el 21 de mayo del 2019.ACN / Javier Barbancho

El nuevo modelo de financiación para Cataluña se desencallará este jueves. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, escenificarán en una reunión a las 11 horas en la Moncloa el acuerdo para el sistema de financiación "singular". Junqueras comparecerá a las 12:30 horas al lado de la Facultad de Estadística de la Complutense. El Govern defiende que el pacto supone una "mejora sustancial" para la financiación de Cataluña, que recibiría entre 4.000 y 5.000 MEUR más. La Moncloa mantiene cautela sobre la reunión entre Sánchez y Junqueras: "Vamos partido a partido". La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, prevé explicar el nuevo modelo de financiación el viernes y convocar el CPFF para la semana que viene.

Cataluña tendría que recibir entre 4.000 y 5.000 millones de euros más a partir del nuevo sistema de financiación. Son los recursos extraordinarios que el Estado aportaría con el nuevo modelo, pactado con Esquerra. Les negociaciones se han alargado durante más de un año y medio, y ha implicado el Govern, la Moncloa y el partido que comanda Junqueras. El pacto forma parte del principal acuerdo entre republicanos y socialistas y que permitió investir a Salvador Illa en agosto de 2024.

El equipo negociador de Esquerra sigue hablando a lo largo de este miércoles con el gobierno español para cerrar los últimos detalles del acuerdo. El portavoz republicano, Isaac Albert, ha afirmado hoy en Catalunya Ràdio que la cifra final se acerca más a los 5.000 MEUR adicionales que a los 4.000. El resto de autonomías también recibirían más recursos y, de hecho, Andalucía podría recibir un aumento superior al de Cataluña.

Hay que recordar que el acuerdo de financiación del 2009 suponía 3.855 MEUR más para Cataluña, ahora hace 17 años. Aquel pacto lo sellaron el secretario general de ERC de entonces, Joan Puigcercós, el conseller Antoni Castells y la vicepresidenta española Elena Salgado. Les previsiones financieras, sin embargo, cayeron por la crisis económica y la disminución de ingresos fiscales.

Una reunión clave

La reunión entre Sánchez y Junqueras también será el primer encuentro formal entre los dos dirigentes después de que el líder de Esquerra saliera de la prisión en el 2023, indultado por el gobierno español. Los dos coincidieron en la constitución del Congreso después de las elecciones del 2019, cuando Junqueras fue cabeza de lista de ERC, a pesar de todavía estar en la prisión.

Los republicanos dan por hecho que el pacto cumplirá con el principio de ordinalidad, una de las exigencias y líneas rojas de ERC. De esta manera, si Cataluña es la tercera autonomía al aportar recursos al conjunto del Estado, será también la tercera comunidad después de aplicar el nuevo modelo de financiación.

Fuentes de Esquerra detallan que la reunión es clave para escenificar el pacto por el nuevo modelo de financiación. Pero que también tiene que servir para concretar el calendario de la tramitación de la ley para que Cataluña recaude todos los impuestos. Por otra parte, desde Calabria también aspiran a cerrar el acuerdo para crear un consorcio sobre el cumplimiento de las inversiones del Estado en el país.

Después de la reunión con Sánchez en la Moncloa, Junqueras comparecerá ante los medios a las 12:30 horas al lado de la Facultad de Estadística de la Complutense. El presidente de Esquerra valorará el pacto rubricado con el ejecutivo socialista.

Después del viaje de Junqueras en Madrid, la ejecutiva de Esquerra podría reunirse hacia finales de la semana para avalar el acuerdo rubricado con Sánchez. Posteriormente, el partido podría celebrar un Consejo Nacional el fin de semana para dar también la luz verde al pacto de la nueva financiación.

En cambio, la reacción oficial del gobierno de Sánchez podría hacerse esperar. La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado este mediodía que hay que escuchar la valoración que haga la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no se prevé que comparezca hasta el viernes.

Paneque también ha avisado de que todavía hay más reuniones pendientes para acabar de cerrar el pacto, que se ha producido a tres bandas, contando el Govern de Salvador Illa.

Reunión del CPFF, la semana que viene

El optimismo de Albert y de toda Esquerra contrasta con la prudencia del ejecutivo español sobre el alcance de la reunión de mañana. De hecho, fuentes del gobierno de Sánchez, sobre la posibilidad de un acuerdo inminente o de un anuncio en materia de financiación, han apuntado que primero hace falta que se celebre el encuentro. Así, han evitado "avanzar pantallas", y han recetado ir "partido a partido".

En este marco, desde la Moncloa recuerdan que la financiación depende de la vicepresidenta Montero, que "tiene sus protocolos" y, una vez lo tenga confeccionado, tendrá que presentar el sistema al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este encuentro se convocaría para la semana que viene, y Montero detallaría su propuesta a todas las autonomías. El ejecutivo de Sánchez tiene mayoría absoluta en el CPFF, aunque chocará con la oposición de las comunidades del PP.

La propuesta tendría que someterse después a votación del Congreso, donde el gobierno de PSOE y Sumar no tiene los votos necesarios asegurados. Y uno de los actores clave en esta votación será Junts. El partido que lidera Míriam Nogueras en Madrid ha advertido que no dará apoyo a ninguna propuesta de financiación que no incluya el concierto económico.

El ejecutivo de Sánchez ha restado importancia a estas palabras. Asimismo, el ministerio de Montero espera convencer al partido de Carles Puigdemont en la ronda de contactos que tendrá que hacer para encontrar apoyos para la norma. A su vez, Paneque ha instado Junts a abandonar "posiciones maximalistas y partidistas".

Impacto directo en los presupuestos

Esquerra siempre ha mantenido que el acuerdo para la nueva financiación es una condición 'sine qua non' para negociar los presupuestos, tanto del Govern como del Estado. En esta línea, si esta semana se desencalla el pacto por un modelo "singular" con el principio de ordinalitat -tal como exige el partido de Junqueras-, Esquerra podría abrirse a empezar a hablar de las cuentas para el 2026.

De hecho, una vez se rubrique y escenifique el pacto para la financiación, los equipos negociadores de Esquerra y de la conselleria de Economía de Alícia Romero ya se podrían poner a trabajar. Los primeros contactos informales para empezar a hablar de las cuentas se irían produciendo progresivamente, incluso para partir de mediados de enero.

Aragonés y la "nueva etapa"

El presidente del Govern en el 2023, Pere Aragonès, encargó en noviembre de aquel año la elaboración de una propuesta de financiación singular para Cataluña: "Nos ponemos a trabajar en la nueva etapa política", subrayó al dirigente republicano. Cuatro meses después, en marzo del 2024, Aragonès recibía la propuesta elaborada por la entonces consellera de Economía, Natàlia Mas.

El presidente la presentó aquel mes en Madrid. "La propuesta no busca privilegios ni ventajas, es una cuestión de justicia", subrayó. También la defendió en abril en el Senado. Ya después de las elecciones en el Parlamento del 12 de mayo, Aragonès se reunía con Sánchez en el Palau de la Generalitat. Los dos presidentes se comprometieron a "culminar", entre otros, el acuerdo de la financiación singular.

El acuerdo con Esquerra para la investidura de Sánchez como presidente del gobierno español, del 2 de noviembre de 2023, incluía "una mejora significativa de los recursos públicos destinados a Cataluña". El objetivo era mejorar su financiación, así como el compromiso de avanzar hacia "una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña".

De la misma manera, al acuerdo de investidura de Isla como presidente de la Generalitat, del 7 de agosto de 2024, constaba el compromiso de impulsar "un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y en la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los ocho millones de habitantes".