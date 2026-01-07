Trump descarta convocar en breve elecciones en Venezuela y dice que es él quien manda

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió ayer en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca declaró que es él mismo quien está al mando el país caribeño. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, afirmó el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechó el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: “No, llevará un tiempo”. “Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere”, agregó.

Declaró que la ya presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, está “cooperando” con las autoridades norteamericanas tras la captura de Maduro. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, sentenció el líder estadounidense cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

Por otra parte, apuntó al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con “diferentes conocimientos” que supervisará el papel de Washington en Venezuela. Con todo, contestó con un conciso “yo” a la pregunta de quién es el responsable último de la gestión estadounidense en el país caribeño.

Sus palabras coinciden con la línea argumental que ha establecido desde la intervención contra Maduro, en el marco de la cual advirtió ya el domingo que era él mismo quien estaba “a cargo” de Venezuela, en unas declaraciones que evitó abordar la posibilidad de forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos venezolanos.

Horas más tarde, Trump acusó a Nicolás Maduro de haber matado “a millones de personas” y de tener escondida una “cámara de tortura” en medio de Caracas. En un evento en el Centro Kennedy de Washington tocó de pasada los entresijos de la operación contra Maduro, un asalto “muy complejo” que contó con “muchísimos militares” en tierra venezolana, y constató “muchas” bajas en el lado venezolano durante el ataque.

Por su parte, el ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el leridano Josep Borrell, afirmó que el presidente estadounidense “quiere un gobierno títere en Venezuela” con Delcy Rodríguez como el que Vladímir Putin quería instalar en Ucrania y ya tiene en Bielorrusia”.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Trump tiene un “cerebro senil” porque, según él, lo llamó “forajido del narcotráfico”, en un nuevo episodio de la escalada verbal entre ambos.

Por otra parte, Trump instó a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas del próximo mes de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un juicio político (impeachment) en su contra si recuperan el control del Congreso.

La CIA recomendó respaldar a Delcy Rodríguez

La decisión de Trump de respaldar a la chavista Delcy Rodríguez en lugar de a la líder opositora venezolana María Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, según The Wall Street Journal y The New York Times. Según estos medios, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump concluyó que los leales al régimen eran los “mejor posicionados” para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo, ya que la líder opositora no cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tendría graves dificultades para gobernar.

Disparos en Caracas contra presuntos drones

La noche del lunes se escucharon disparos en Caracas, cerca del Palacio de Miraflores. En varios vídeos se mostraban ráfagas de fuego antiaéreo sobre el cielo nocturno contra la presencia de presuntos drones que volaban sin permiso. El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente, Nicolás Maduro.

Investigación sobre las muertes en el ataque

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las “decenas” de muertes ocurridas en el ataque militar de EEUU a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Entre los fallecidos hay 32 militares cubanos que actuaban como seguridad del presidente venezolano.

Sin mención como líder del Cartel de los Soles

El departamento de Justicia de EEUU ha eliminado gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un “sistema de clientelismo”. Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”, argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe. Washington también ha acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas a Estados Unidos.