El mal tiempo provoca la cancelación de vuelos en aeropuertos europeos

Varios aeropuertos europeos quedaron colapsados ayer a causa del mal tiempo y las nevadas que están afectando a todo el continente. El aeródromo de Schiphol, en Ámsterdam, sufrió la cancelación de más de 700 vuelos entre llegadas y salidas, y suma ya más de 2.000 vuelos eliminados desde principios de esta semana a causa de las nevadas y de los fuertes vientos que han afectado sus instalaciones, donde unas mil personas tuvieron que pasar la noche.

El aeropuerto neerlandés espera hoy más retrasos y cancelaciones, mientras que la aerolínea KLM pronostica un tiempo un tiempo “relativamente favorable”, con lo que prevé operar casi todos sus vuelos programados.

Varios de estos aviones tenían Bruselas como destino. El aeropuerto de la capital belga tuvo que cancelar 40 vuelos –cuatro con destino y llegada desde Madrid– y retrasar otros –algunos con destinos a Málaga y Tenerife–, mientras que el tráfico ferroviario entre Bélgica y Países Bajos también quedó detenido.

En Francia, la nieve obligó a unos 140 aviones (entre el aeropuerto París–Charles de Gaulle y el de Orly) a quedarse en tierra y afectó a gran parte de los vuelos de la mañana. Las autoridades galas instaron a evitar los desplazamientos, especialmente a Île–de–France, recomendaron teletrabajar cuando sea posible y limitaron la velocidad en varias carreteras. Por su parte, varias ciudades de Alemania y Gran Bretaña registraron temperaturas de más de diez grados bajo cero.

El pasado fin de semana, una mujer falleció en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) después de que le cayera en la cabeza una rama de un árbol cubierta de nieve.