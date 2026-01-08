Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado este jueves un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá en torno a 4.700 millones de euros adicionales para esta comunidad, según ha informado el político catalán.

Junqueras ha asegurado que el nuevo modelo de financiación incluye "la aplicación" del principio de ordinalitat, y que supondrá un incremento en la capacidad presupuestaria del Govern de alrededor del 12%. Así lo ha explicado a la salida de la reunión que ha mantenido este jueves por la mañana con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. En una atención a los medios al lado de la Facultad de Estadística de la Complutense, sólo en castellano, Junqueras ha asegurado que es un "buen modelo de financiación". "Nadie pierde, todo el mundo gana". El líder de ERC se reunirá este viernes en Barcelona con el presidente del Govern, Salvador Illa, para rubricar el pacto, en unas negociaciones a tres bandas entre republicanos, Generalitat y Moncloa.

Ahora bien, Junqueras ha advertido que este acuerdo sólo será válido si se aprueba en el Congreso. Así, ha insistido en que es "imprescindible" el voto a favor de muchas formaciones políticas, y ya las ha instado a valorar que el pacto es "bueno" para todas las autonomías.

Después de que Junts advirtiera ayer que no daría apoyo a ninguna propuesta de financiación que no incluyera el concierto económico, Junqueras ha insistido en que cada partido será "responsable" de sus votos y de sus "renuncias".

La Moncloa dice que es un modelo “justo y equilibrado”

“No es un traje a medida ni un privilegio para Cataluña. Es un modelo justo y equilibrado que mejora la financiación de todas las comunidades”, han apuntado fuentes del ejecutivo en respuesta en las críticas del PP, que han acusado a Sánchez de ponerse "de rodillas” delante de Junqueras. Según estas fuentes, después de 13 años con un sistema caducado, el gobierno español “pone sobre la mesa una propuesta que soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo que se había prometido a todos los españoles”. Se trata, añaden estas fuentes, de un nuevo sistema donde “todos los territorios recibirán más transferencias” para “reforzar el estado del bienestar”.

El ejecutivo español celebra el acuerdo también en clave de relaciones con sus aliados. “Hay que gobernar a base de realidades y no de relato, y ERC es socio de investidura y al Congreso”, han apuntado. Además, la Moncloa considera que el acuerdo también permite contrastar al modelo del gobierno español en el del PP de cara a las elecciones en Aragón y en Andalucía, porque garantiza servicios públicos en contraposición al modelo de privatización.

“No estamos paralizados”

El ejecutivo español también sostiene que el acuerdo con ERC sobre financiación rompe uno de los mantras del PP con respecto a la “parálisis” del gobierno de Pedro Sánchez. “Contrariamente a lo que dice el PP, no estamos paralizados, sino que gobernamos”, han destacado estas fuentes.

Además, el ejecutivo ha apelado al voto del PP. “Si el PP da apoyo a estos principios, tendría que dar apoyo a la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas”, porque “es incompatible creer en el estado del bienestar y en el Estado de las autonomías y no dar apoyo a la reforma necesaria del modelo”.

Próximos pasos

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, presentará este viernes por la mañana todos los detalles de la propuesta del nuevo sistema de financiación en rueda de prensa en Madrid. Es el paso previo a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar la semana que viene.

Después, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo modelo de financiación. Primero como anteproyecto de ley orgánica. Una vez recibidos todos los informes pertinentes de organismos como el Consejo de Estado, como proyecto de ley orgánica.

Posteriormente irá al Congreso de los Diputados, donde chocará con el ‘no’ de PP y Vox y la reticencia de Junts, que ya ha adelantado que no dará apoyo a ningún modelo que no suponga un concierto económico.

Según la Moncloa, durante la reunión Sánchez ha destacado que la propuesta busca reforzar los servicios públicos, porque el gobierno español “quiere más sanidad pública, más educación pública, y más ayudas a la ciudadanía”, y “por eso necesitamos comunidades autónomas mejor financiadas”.

Hacienda apunta a la negociación del IRPF

El acuerdo de este jueves sobre financiación es una de las dos patas del acuerdo que tiene que hacer posible una negociación de presupuestos a Cataluña y a Madrid. Oriol Junqueras ha insistido en que las dos partes tienen que hablar también de recaudación, y ERC tiene registrada en el Congreso una Proposición de Ley que plantea que Cataluña recaude el 100% del IRPF.

Fuentes del Ministeri d'Hisenda han apuntado después de la reunión entre Sánchez y Junqueras que hoy por hoy el ejecutivo no se plantea la cesión de este 100% de recaudación, y apuntan a una “colaboración en red” entre administraciones. En este campo, añaden, todavía ha recurrido para la negociación.

El PSOE celebra el acuerdo

Pedro Sánchez ha hecho público un mensaje a X donde defiende el acuerdo. Según Sánchez, es un modelo “más justo” que aportará “más recursos a todas las comunidades autónomas” para “financiar más y mejor los servicios públicos”. “Más sanidad y más educación”, ha añadido, porque “este gobierno cree en el Estado de las autonomías y en un Estado del bienestar fuerte”.

Hoy me he reunido con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para seguir impulsando la agenda progresista del Gobierno y un nuevo modelo de financiación autonómica.



Un modelo que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8 , 2026

Por su lado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha destacado que el nuevo sistema supondrá que todos los territorios estén mejor financiados. “Ganarán todas las comunidades autónomas”, ha afirmado antes recordar que en los últimos siete años los gobiernos autonómicos ya han recibido 300.000 millones de euros más que en el mandato de Rajoy.

“El modelo de financiación hace 13 años que no se renueva, y ahora presentaremos a este nuevo modelo para mejorar todavía más la financiación”, ha dicho.

En todo caso ha advertido que los recursos extra “no sirven de nada si financian el Grupo Quirón”, en referencia a las comunidades del PP y especialmente a Madrid. “Porque no sirve de nada que una comunidad reciba 5.000 millones de euros más si a continuación van a manos privadas”.

El PP dice que es “la foto de la desesperación”

Por el contrario, el secretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que la reunión de este jueves entre Sánchez y Junqueras es “la foto de la desesperación de un presidente del gobierno negociando el poco que le queda de vida política”.

Según Bendodo, Sánchez está “de rodillas implorando oxígeno” a “un dirigente inhabilitado”, y está dispuesto a “cambiar su permanencia en la Moncloa por la igualdad y la solidaridad entre comunidades autónomas”.