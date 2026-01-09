Aldama admite los delitos del caso Koldo y pide reducción de la pena

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El empresario Víctor de Aldama ha admitido los delitos en relación a la trama de las mascarillas por la que será juzgado junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Así lo indica el escrito de defensa de Aldama presentado al Tribunal Supremo, en el que solicita una rebaja de la pena de siete años de prisión que pide la Fiscalía al considerar que su “colaboración proactiva” permitió impulsar la investigación del caso.

Aldama reconoce, por lo tanto, los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia. El comisionista habría recibido 53 millones por las ventas, quedándose aproximadamente un 10% en comisiones, aunque parte de ese dinero fue a parar a Ábalos –2 millones– y a Koldo –medio millón–.

En su defensa, Aldama ha reclamado que se le aplique una atenuante “muy cualificada” por su confesión, que “se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales”. Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para el empresario, lejos de los 24 y 19 que pide para Ábalos y Koldo.

Por su parte, Ábalos ha reclamado que comparezcan como testigos en la causa de las mascarillas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso y exmandataria balear, Francina Armengol, además de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero.

Paralelamente, el juez Leopoldo Puente ha instado al exsecretario de Organización del PSOE a buscar un nuevo abogado, al mismo tiempo que ha aceptado la renuncia de Carlos Bautista –que abandonó a Ábalos por el impago de sus honorarios–, al que, sin embargo, ordena asistir a la vista previa para el próximo 15 de enero en la que se estudiará el recurso que presentó contra su entrada en prisión provisional.

Ábalos, además, ha sido citado de nuevo por el PP el 28 de enero en el Senado en la comisión del caso Koldo.