Dinamarca y Groenlandia confían en rebajar tensiones pese a las amenazas de EEUU

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Groenlandia y Dinamarca ven la reunión anunciada para la próxima semana por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, una oportunidad para rebajar la tensión creada por el reiterado interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en hacerse con este territorio autónomo danés. Todo ello mientras el vicepresidente de EEUU, JD Vance, trató de rebajar la posibilidad de que Washington use la fuerza para hacerse con Groenlandia, aunque advirtió de que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio” su país “tendrá que tomar medidas al respecto”.

Entretanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, alertó ayer que EEUU se está “alejando gradualmente” de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales, en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia, en el que rechazó el “nuevo imperialismo” y el “vasallaje”. Macron alertó sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia y China, presentan “una verdadera tentación de repartirse el mundo”. Macron apeló a “no resignarse” a que Francia o la Unión Europea sean una potencia “moral”, en este “escenario de guerra” y de “brutalización” que corre el riesgo de “borrar” la influencia de la UE en el mundo.

Por su parte, Naleraq, el partido opositor independentista de Groenlandia, ha pedido a las autoridades de la isla dialogar “directamente” con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “sin contar con Dinamarca” y a medida que aumenta la tensión en Europa por las amenazas de Washington.

Desde la UE, su jefa de la diplomacia, Kaja Kallas afirmó que los 27 siempre han sido un “aliado fuerte” de EEUU, pero las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia “no ayudan a lograr la estabilidad”.

Por otra parte, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ordenó el miércoles la “retirada” de EEUU de 66 organizaciones internacionales y de la ONU a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en cuestiones relaciones con su seguridad, economía o soberanía. El Senado de EEUU, entretanto, aprobó una resolución que impediría a Trump tomar en solitario acciones militares en Venezuela en una decisión que contó con el apoyo de varios republicanos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló ayer que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo “largo” de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando “todo” lo que Washington “considera necesario”. “Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, aseguró Trump al The New York Times.

Horas después de estas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. Entre ellos se encuentran cinco españoles, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas. En este proceso, Jorge Rodríguez agradeció los trabajos del expresidente español José Luis Rodríguezs Zapatero que “desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional”.

Por otra parte, Trump confirmó que recibirá próximamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una eventual intervención militar en el país latinoamericano.

S

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó ayer que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados al envío de tropas para una eventual fuerza de paz en Palestina una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

Así lo indicó, tras referirse a la intención del Gobierno de participar en la eventual fuerza internacional en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego con Rusia. Insistió en que “la situación sigue siendo intolerable” en la Franja de Gaza.

Paralelamente, Sánchez aseguró que España es un país atlantista, pero eso no significa que deba haber un “vasallaje” hacia EEUU, al tiempo que reivindicó que en un momento en que se está desafiando el orden internacional basado en reglas no se callará ante cualquier violación del Derecho Internacional como la ocurrida en Venezuela.

“No caben tibiezas ni medias tintas”, dijo Sánchez como tampoco cupieron “cuando tuvimos que rechazar la supuesta legitimidad de la victoria, que por supuesto no fue tal, de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela”, sostuvo.