El Govern pedirá ampliar la recaudación del IVA para financiar competencias como los Mossos o las prisiones. El ejecutivo garantiza que se adherirá a todos los "elementos de singularidad" del nuevo modelo de financiación presentado por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero. Así, las comunidades podrán optar a un mecanismo complementario de financiación, que servirá para las llamadas "competencias no homogéneos", es decir, las reguladas por el Estatuto y que por ahora se financian a través de una transferencia del Estado de unos 4.000 millones de euros anuales. Fuentes del Govern no han concretado hasta dónde se elevará la cesión del IVA, pero han dicho que será "muy alta". El Govern también quiere participar del mecanismo voluntario IVA pymes, para financiar competencias homogéneas.

El dinero que se consiguiera a través del mecanismo para competencias singulares sería aparte de los 4.686 millones de euros extra que se calcula que recibiría Catalunya con el nuevo modelo. Por ahora, sin embargo, desde el Govern no tienen la cifra exacta que podría suponer esta recaudación extra. Estas cuestiones se tendrían que pactar con el gobierno español en un encuentro bilateral.

Fuentes de ERC y el Govern han asegurado que el nuevo modelo "respeta la ordinalidad según población ajustada". En concreto, asciende a Catalunya hasta como la "tercera comunidad en aportar y la tercera en recibir", mientras que con el modelo actualmente vigente se sitúa en décimo lugar. Es decir, que el sistema tiene un "100% de nivelación", hecho que consideran una "gran noticia".

Según los cálculos del Departamento de Economía, los 4.868 millones de euros que ganaría Catalunya en 2027 con el nuevo sistema supondrían un aumento de los recursos de 13,35%, por encima de la media del resto de comunidades autónomas (10,3%). De esta manera, el presupuesto de la Generalitat se aumentaría en un 12% con respecto al gasto no financiero no finalista de 2026 y se resolvería "parcialmente la infrafinanciación de los últimos 13 años".

En términos de población, han calculado que Catalunya recibirá 5.200 euros por habitante –en términos de población ajustada–, por encima de los 3.408 euros actuales. Es decir, se aumenta la cantidad en unos 1.700 euros actuales.

Fuentes del Govern y ERC han resaltado que el nuevo modelo incluye la posibilidad de eliminar los anticipos, que ven como un "salto relevante" en la autonomía financiera. Sobre la aplicación del IVA de las pymes sobre recaudación efectiva, celebran que se haga un "reconocimiento al tejido productivo". También han aplaudido que se quiera combatir el dumping fiscal.

Después de todo, han asegurado que se trata de un modelo "que siempre es mejorable, pero que da un paso adelante" y por este motivo han confiado en que se podrá aprobar durante este 2026. El próximo paso de este "nuevo camino" será el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, donde asistirá la consellera de Economía, Alícia Romero.