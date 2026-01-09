Sánchez y Junqueras pactan una financiación que supondrá 4.700 millones para Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, alcanzaron ayer un acuerdo para el nuevo sistema de financiación autonómica, que reportará 4.700 millones de euros más para Catalunya e incluirá la aplicación del principio de ordinalidad. Así lo explicó el jefe republicano, después de mantener una reunión en Moncloa con Sánchez, la primera desde que Junqueras salió de prisión tras los indultos del procés.

“Conseguimos una nueva financiación para fortalecer Catalunya. Más recursos para hospitales, para escuelas, para trabajadores, para empresas, para autónomos. Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no renunciaremos a nada. Este es el papel de ERC. Ganar más soberanía para Catalunya”, señaló Junqueras en redes sociales.

Según el presidente de ERC, el pacto supondrá un aumento de 4.700 millones para el territorio –un 12% más– y tendrá en cuenta el principio de ordinalidad, que garantiza que las comunidades que aportan más a la caja común no pierdan puestos en el ranking de financiación por habitante. “Es un buen modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana”, dijo Junqueras, que remarcó que también habrá un incremento presupuestario para el resto de las autonomías.

El acuerdo, sin embargo, no incluye un nuevo sistema para que la Generalitat recaude el IRPF. “Esa es una cuestión que sigue pendiente”, lamentó el líder republicano, que advirtió que es un punto pactado que deberá cumplirse para alcanzar un nuevo modelo de recaudación. Hoy está previsto que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé más detalles sobre el nuevo sistema de financiación, que implica a todas las comunidades autónomas del régimen común.

En cuanto a la continuidad del Gobierno, Junqueras apostó por agotar la legislatura dado que es “útil” para la ciudadanía mientras se adopten “decisiones buenas para el crecimiento económico, para repartir la riqueza y para trabajar para una riqueza compartida”. No obstante, el dirigente de ERC advirtió a Sánchez que deberá acabar con la corrupción y le instó a tomar medidas en relación a los casos de acoso sexual dentro de su formación, al mismo tiempo que destacó que durante su etapa en la cárcel había “sobre todo militantes del PP, todos ellos acusados y condenados por corrupción”.

Por su parte, Sánchez apostó por que el nuevo modelo sea “más justo” y “dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios públicos”. “Este Gobierno cree en el Estado de las Autonomías y en un Estado del Bienestar fuerte”, apuntó el jefe del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa afirmaron que el sistema servirá para “reforzar el Estado del Bienestar” y pidieron al PP que apoye la propuesta “trece años después de dejar caducar” el anterior sistema.

Este pacto entre el Ejecutivo central y ERC acerca al Gobierno al apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y abre la puerta a que den luz verde a las cuentas del Govern de Salvador Illa en el Parlament. Junqueras tiene previsto reunirse hoy a las nueve de la mañana con el president en el Palau de la Generalitat.

El acuerdo entre Moncloa y ERC no recibió el visto bueno de Junts ni de las autonomías lideradas por el PP. La formación independentista preguntó en redes sociales por el “concierto económico” pactado para investir a Salvador Illa, mientras que su portavoz, Josep Rius, denunció que el pacto “perpetúa el actual modelo, que no resuelve el déficit fiscal que sufre Catalunya”. “Hay un poco más de café, pero continúa siendo un café para todos”, señaló Rius, que no concretó el voto de Junts en el Congreso, después de que Junqueras afirmara que “cada partido será responsable de lo que vote”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió a Sánchez que “la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio” y recalcó que Moncloa “no es una casa de empeños para apuntalar un Gobierno en ruinas”. “La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos”, sentenció Feijóo. Mientras, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, expresó su rechazo al pacto de financiación y confirmó que ya ha contactado con varios líderes autonómicos para exigir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para defender la “igualdad y la solidaridad”. El PP, además, instó a las candidatas socialistas a los comicios en Aragón y Andalucía –Pilar Alegría y María Jesús Montero– a explicar el acuerdo con el “independentismo catalán”.

Paralelamente, Sumar celebró el pacto y el avance hacia un modelo “justo y equitativo”, mientras que la CUP lamentó que no resuelve “ninguno de los problemas estructurales” y no “da ninguna garantía de más soberanía”.