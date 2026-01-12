Maduro asegura desde EEUU que está “bien” y que es “un luchador”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró ayer desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”. Así lo dijo el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber conversado con los abogados.

El hijo del presidente venezolano se reunió ayer con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y “transmitió un mensaje de fortaleza” por parte de su padre y Flores, capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques. Sobre esta intervención miliar, el diputado denunció que contra Maduro “se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías”. No obstante, insistió que su padre se mantiene “moralmente íntegro y fuerte” y que “su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense”.

El pasado lunes, Maduro se declaró “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE.UU., y dijo ser un “prisionero de guerra” ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia. También expresó su “apoyo incondicional” a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que la relevó en el cargo.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró ayer que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI “elevarán de inmediato” su inversión en Venezuela. Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión entre Trump y ejecutivos petroleros donde anunció una inversión de “al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital”, para revitalizar la infraestructura de Venezuela.

“Si amenazan a un aliado, el mundo se detendrá”

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó ayer que su país, Europa y los aliados se encuentran en una “encrucijada” ante el “conflicto” con Estados Unidos sobre el control de Groenlandia y reiteró que el mundo como se ha conocido hasta ahora se acabará si el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiese tomar por la fuerza el territorio autónomo de Dinamarca, otro aliado de la OTAN. “Estamos en una encrucijada y es un momento decisivo, si (...) los estadounidenses dan la espalda a la alianza occidental al amenazar a un aliado, el mundo se detendrá”, reiteró Frederiksen.

Cuba, sin petróleo ni dinero venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela. Afirmó que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)”. Añadió que “le parece bien” que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea el próximo presidente de Cuba. En respuesta, el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel dijo que “quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba en nada”.

Llaman “terrorista” a la mujer asesinada por el ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, volvió a describir ayer como una terrorista a la mujer que acabó muerta por los disparos de un agente federal antiinmigración en la ciudad de Minneapolis. “Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo”, declaró la máxima responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La Adminstración Trump ha denunciado al unísono que la mujer intentó atropellar al agente. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que los vídeos del incidente demuestran que Good en modo alguno tenía esa intención, y que el agente perpetró un “asesinato injustificado”.