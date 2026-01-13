Junqueras espera lograr el apoyo de Puigdemont a la nueva financiación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de ERC, Oriol Junqueras, pidió ayer un encuentro con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar, entre otras cuestiones, sobre el acuerdo con el Gobierno del modelo de financiación autonómica. Junqueras defendió que el pacto “se parece bastante” a un concierto económico, la principal reivindicación de Junts –en contra del nuevo sistema de financiación–, y reclamó a los de Puigdemont “votar a favor de la condonación de la deuda del FLA” para demostrar “voluntad de entendimiento”.

Junqueras, además, solicitó hablar sobre la recaudación del IRPF y sobre la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya, además de la ley de amnistía, que el Tribunal Supremo no ha aplicado en su totalidad. Asimismo, informó de que ya se había reunido varias veces con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del encuentro del pasado jueves.

Mientras, el portavoz de Esquerra, Isaac Albert, reconoció que el acuerdo de financiación no es el concierto económico pactado para la investidura de Salvador Illa, pero afirmó que “dibuja elementos que claramente conciertan” y que garantiza la ordinalidad pese a no estar por escrito.

La cúpula de Junts aborda el nuevo modelo en Bélgica

El líder de Junts, Carles Puigdemont, reunió ayer a la cúpula del partido en Waterloo (Bélgica) para abordar el nuevo acuerdo de financiación entre ERC y el Gobierno central. En los últimos días, la formación independentista ha mantenido su oposición al pacto y ha reclamado un concierto económico para Catalunya.

El Govern duda del posible apoyo al concierto

La consellera de Economía, Alícia Romero, afirmó que el nuevo modelo de financiación “podría tener más apoyo” que un concierto económico para Catalunya. Romero advirtió que será “complicado” aprobar la propuesta en el Congreso, y apostó por ser “posibilista” dado que “Catalunya lleva años sin ninguna ganancia”. Asimismo, pidió a ERC y Comuns que aprueben los presupuestos al Govern.