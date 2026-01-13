SEGRE

Pradas señala a Mazón en el veto al confinamiento por la dana

José Manuel Cuenca, agredido con una pancarta. - EUROPA PRESS

La exconsellera valenciana de Emergencias Salomé Pradas aseguró ante la jueza que investiga la dana que se sintió “persuadida” desde la Presidencia de la Generalitat para no confinar a la población. Así lo dijo en el careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, que negó cualquier interferencia del expresident. “Si llego a saber lo de la comida, lo llamo más veces”, señaló Pradas, que cargó contra Cuenca por resetear su móvil.

