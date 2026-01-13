EMERGENCIAS
Pradas señala a Mazón en el veto al confinamiento por la dana
La exconsellera valenciana de Emergencias Salomé Pradas aseguró ante la jueza que investiga la dana que se sintió “persuadida” desde la Presidencia de la Generalitat para no confinar a la población. Así lo dijo en el careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, que negó cualquier interferencia del expresident. “Si llego a saber lo de la comida, lo llamo más veces”, señaló Pradas, que cargó contra Cuenca por resetear su móvil.