Montero acusa al PP de "mentir" sobre la nueva financiación y niega "privilegios" en Catalunya

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que el modelo de financiación que ha llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera suponga ningún “privilegio ni trato de favor” a Catalunya, y ha recordado que el 70% del incremento de recursos irá a comunidades del PP. Ha acusado a los populares de “mentir” afirmando que este es un sistema “insolidario”, y ha recordado que ni es un “cupo” ni incorpora el sistema de ordinalidad, aunque el concepto se cumple para Catalunya. Por eso les ha retado a hacer aportaciones en las reuniones bilaterales que prepara. Hasta ahora, ha dicho, el PP se ha limitado a lanzar “falacias” sobre supuestos “agravios” porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “no tiene suficiente liderazgo” para abordar este debate “incómodo”.

Montero ha comparecido en rueda de prensa después de un Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha seguido el guion y donde los consellers de los territorios del PP han mantenido una posición común en contra del modelo. La consellera andaluza, Carolina España, ha llegado a calificar de “champán y caviar para el independentismo y menú del día para el resto de los españoles”.

La ministra ha negado que el sistema tenga ningún tipo de sesgo el hecho de que el ejecutivo lo pactó con ERC. Según Montero, el PP tuvo la oportunidad de negociarlo previamente y la rechazó. “Dicen que este modelo está hecho a medida del independentismo, pero el partido de Puigdemont ha dicho que no, como el PP”.

En este marco, ha afirmado que este es un sistema “más igualitario” que “amplía los derechos de la ciudadanía” y que se aborda de manera “multilateral” con todas las comunidades autónomas en órganos como el Consejo de Política a Fiscal y Financiera. No hay bilateralidad, ha sentenciado, porque se debate con todas las comunidades autónomas y está abierto a la negociación.

Además, según Montero, a pesar de las “mentiras” del PP, el sistema “no es un cupo” y tampoco incorpora como eje la ordinalidad, aunque ha admitido que este concepto “se cumple para Catalunya”.

Lo que sí que supone, ha dicho, es un recorte de la distancia de 1.500 euros por habitante que había en el modelo actual para dejarla en 477 euros por habitante. “Es la primera vez que se presenta un modelo que reduce esta diferencia mientras ganan todos los territorios”.

Sistema voluntario

Montero ha recordado que las comunidades que no se quieran acoger al sistema se pueden quedar con el actual. Su Ministerio, ha dicho, “no obliga a nadie” a suscribir el nuevo modelo. “Una vez aprobada la ley orgánica, las comunidades que se quieran adherir lo podrán hacer, y las que no se quieran adherir continuarán con el sistema anterior”, ha afirmado.

En e l Congreso antes del verano

Montero ha actualizado su calendario y ha apuntado que quiere que la reforma se registre en el Congreso de los Diputados antes del verano, en el actual periodo de sesiones, y se apruebe definitivamente después del retorno de vacaciones para que en 2027 ya esté en vigor.

Diálogo para conseguir el apoyo de Junts

Para conseguir su aprobación, Montero necesitará la mayoría absoluta en la cámara baja. De momento, Junts rechaza la propuesta, pero Montero ha insistido en que su gobierno “dialogará” con todas las formaciones, y también con Junts. “Por descontado me sentaré con Junts, Podemos, CC y todos los grupos presentes en la cámara, y confío en poder llegar a un acuerdo”.

Oferta de fondo de compensación interterritorial

Montero ha recordado que además del sistema de financiación, el gobierno español plantea un fondo de compensación interterritorial de 3.300 millones de euros que beneficiará las comunidades autónomas que estén por debajo de la media de financiación por habitante. “Creemos que les tenemos que inyectar recursos adicionales”, ha dicho.

Ronda de contactos bilaterales

La vicepresidenta también ha afirmado que en los próximos dos meses quiere hacer una ronda de contactos bilaterales con todas las comunidades autónomas. Serán encontradas a escala técnica para abordar los detalles del mecanismo donde los equipos de los gobiernos autonómicos podrán hacer aportaciones con respecto a las necesidades de sus territorios.

Critica Feijoo

Montero también ha dedicado parte de la rueda de prensa a criticar la estrategia del PP. “El PP nunca ha puesto sobre la mesa a un modelo aunque ha criticado permanentemente modelos que otros impulsaban o ponían sobre la mesa”. Según la ministra, Alberto Núñez Feijóo, “no tiene liderazgo para plantear a su partido un debate difícil e incómodo”.