Òscar Camps, fundador de Open Arms, recibe la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil español

El gobierno español ha distinguido a Òscar Camps con el Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, uno de los honores más destacados del Estado, por su compromiso con el salvamento marítimo a través de Open Arms. La entrega de la distinción, celebrada este miércoles en Madrid y presidida por Pedro Sánchez, pone de manifiesto la relevancia nacional e internacional de la tarea humanitaria que lidera Camps desde hace años en el rescate de personas migradas al Mediterráneo.

Camps ha indicado que recibe el reconocimiento en nombre de las personas que forman parte de Open Arms, haciendo referencia a la tarea de salvamento en el Mediterráneo. Ha señalado que la distinción no tiene carácter personal y lo atribuye a los equipos y voluntarios que participan en las actividades de la organización.

El Pedido de Número es uno de los grados más elevados de la Orden del Mérito Civil, instituida el año 1926 para reconocer servicios de relevancia prestados al Estado o a la sociedad en los ámbitos civil, social, cultural, humanitario y de cooperación internacional. Esta distinción se otorga a personas con proyección nacional o internacional.

Open Arms ha indicado que dedica este reconocimiento a las personas rescatadas al Mediterráneo desde el inicio de su actividad, así como a las tripulaciones y equipos que participan en las operaciones de salvamento marítimo.