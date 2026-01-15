Dinamarca y EEUU mantienen sus diferencias en lo “fundamental” sobre Groenlandia

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt , y su homólogo danés, Loekke Rasmussen. - EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Dinamarca anunció ayer la creación de un grupo de trabajo con EEUU para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandés con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no sirvió para cambiar la opinión de Washington.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, declaró el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una rueda de prensa junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Rasmussen señaló que el grupo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas” y espera que se centre en “abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas” de Dinamarca. La reunión con JD Vance y con el secretario de Estado, Marco Rubio, se llevó a cabo en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por adquirir la isla ártica, argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

El encuentro fue, según el canciller danés, “una discusión franca, pero también constructiva”, aunque afirmó que las posiciones siguen enfrentadas en lo “fundamental”.

Explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar “dentro del marco actual” y dijo que es “totalmente inaceptable” cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Ayer, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en “manos” de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”. Asimismo, reclamó a la Alianza Atlántica que ejerza presión sobre Dinamarca para que evite la presencia militar rusa y china en Groenlandia y la región del Ártico.

Horas antes del encuentro, el Gobierno de Dinamarca anunció que sus Fuerzas Armadas ampliarán su presencia en Groenlandia.

EEUU anuncia el lanzamiento de la segunda fase del plan para Gaza

EEUU informó ayer del lanzamiento de la segunda fase del plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, más de tres meses después de que entrara en vigor la primera de ellas que incluía un alto el fuego, a pesar que desde entonces han muerto más de 440 personas por ataques israelíes en el enclave palestino. “Hoy, en nombre de Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos para poner fin al conflicto en Gaza”, dijo el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff. Este periodo establece “una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”.