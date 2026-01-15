Hacienda asegura que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó ayer a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria. Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva, sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en 2009. La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común —todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema-, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra. Lo hizo durante una cumbre con los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades de régimen comun que acabó con el rechazo frontal de todos ellos, a excepción de Catalunya, al nuevo modelo planteado por el Ejecutivo. Y es que las once comunidades gobernadas por el PP, Canarias y las dos socialistas —Castilla-La Mancha y Asturias— criticaron que el plan haya venido “precocinado” por el pacto previo entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Los cosejeros hablaron al término de la reunión de “palabrería” y “decepción” por la falta de detalles, a la vez que amenazaron con llevarlo ante la Justicia. Algunos sugirieron, además, un interés electoral en el aumento de los recursos de Andalucía, donde Montero concurrirá como candidata del PSOE en los comicios de este año. Solo la consellera catalana, Alícia Romero, se expresó de acuerdo con el nuevo sistema. “Se abre ahora un período de negociación de un modelo” que abre una oportunidad de 21.000 millones para que “todas las comunidades ganemos”, dijo.

Montero, que no pierde la esperanza de que la nueva financiación salga adelante, afirmó que negociará de manera bilateral con todas las comunidades y negó que se haya pactado “un cupo separatista”. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, apuntó. Para ella, el modelo es “más solidario” que el anterior y todos los datos ponen de manifiesto que “no hay ningún trato de favor con ninguna comunidad autónoma”. La ministra también se abrió a, tal y como plantea el PP, destinar una parte de los fondos del sistema de financiación autonómica a la construcción de vivienda.

Illa insta al resto de territorios a “aprovechar “ la reforma

El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, afirmó ayer que el nuevo modelo de financiación es una “oportunidad” para la mejora de los servicios públicos y cuestionó las críticas del resto de comunidades autónomas, a las que instó a hacer propuestas alternativas. "Es el mejor sistema de financiación tanto para el conjunto de las comunidades autónomas como para Catalunya”, defendió el president, que a su vez cuestionó las críticas trasladadas desde el resto de regiones y partidos como el PP o Junts a la propuesta. También el líder de ERC, Oriol Junqueras, defendió el nuevo modelo afirmando que “lo mejor que les podría pasar a los votantes del PP es que se aplicasen los acuerdos que hace ERC, no los que hace el PP”. Por su parte, Junts insistió en que sin concierto económico para Catalunya no apoyarán la propuesta en el Congreso y volvió a instar a ERC a “aprovechar la debilidad del Ejecutivo central”.