Bob Pop avisa a Pisarello que “sale a ganar” en Barcelona

Bob Pop presentó su candidatura a alcaldable de BComú. - BERNAT VILARÓ/ACN

Redacció

El escritor y crítico Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, presentó ayer su candidatura a alcaldable de BComú en las elecciones municipales de 2027 en Barcelona.

Pop reivindicó “la audacia de las izquierdas”, y llamó a no “recogerse” ante el auge de la extrema derecha.

También dijo que quiere formar un gobierno “con la gente”, y avisó a Gerardo Pisarello, el otro candidato de BComú con quien disputará las primarias: “Salgo a ganar”.

