Continúa la búsqueda de cadáveres en el accidente ferroviario de Adamuz

La zona de Córdoba donde se produjo este domingo por la noche un accidente ferroviario que ha causado como mínimo 39 muerto vive este lunes un tráfico constante de ambulancias y vehículos de ADIF y de la Guardia Civil, que están haciendo el rescate de los cadáveres que todavía puede haber entre la chatarra. También se ve maquinaria pesada, necesaria para mover los vagones de los dos trenes. Sobre el terreno, la unidad de criminalística de la Guardia Civil está investigando las causas del siniestro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se encuentran en el punto de mando avanzado, mientras que el presidente español, Pedro Sánchez, llegará también en las próximas horas.

El número de heridos sigue subiendo y la Guardia Civil ha abierto oficinas para recoger ADN de los familiares en ciudades como Córdoba, Málaga o Madrid. Según el 112 de Andalucía, se han atendido 122 personas y todavía hay 48 afectados hospitalizados, entre los cuales cinco menores. Aunque los familiares han ido llegando a Adamuz desde que se produjo el accidente, este lunes la Junta de Andalucía los ha trasladado a Córdoba, donde ha habilitado un nuevo punto de información en colaboración con la Cruz Roja, los servicios sanitarios y psicólogos.