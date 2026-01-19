La UE abordará una respuesta a Trump por la crisis en Groenlandia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, consideró ayer “paradójico” y “problemático” que EEUU haya amenazado con aranceles a varios países europeos por enviar tropas a Groenlandia, cuando había criticado la falta de seguridad en el Ártico. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado una cumbre extraordinaria para abordar en con los líderes europeos la crisis abierta con EEUU. Los 27 sopesan reactivar las represalias comerciales de 93.000 millones suspendidas tras el acuerdo comercial.

Desde Washington, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se declaró convencido de que Europa acabará reconociendo que la anexión de Groenlandia que reclama el presidente Donald Trump es la mejor decisión posible dado que “los europeos proyectan debilidad” y necesitan de las garantías de seguridad que ofrece su país.

Trump acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial que comienza hoy en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por la tensión en Groenlandia.