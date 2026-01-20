Junqueras pide el apoyo de Junts a la nueva financiación: "Si no lo hacemos ahora, podemos tardar 12 años más en tenerlo"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido a Junts que se sume a la mayoría que dé apoyo al nuevo modelo de financiación. Lo ha dicho en Sant Andreu de la Barca, donde ha pronunciado la conferencia 'Una nueva ambición nacional' ante|delante de representantes del tejido político, empresarial y vecinal del Baix Llobregat. La suma de fuerzas, ha dicho, tiene que poder sacar adelante una propuesta de la cual "la alternativa es cero". "Si no lo hacemos ahora, podemos tardar 4, 8 o 12 años al tenerlo", ha dicho, remarcando que en el otro lado hay un gobierno con quién pueden abordar la propuesta. Junqueras también ha puesto ejemplos para poder sacar adelante los presupuestos españoles, como la gigafactoria de IA, la modernización del Canal de Urgell o la Línea Orbital Ferroviaria.

Ante una audiencia que ha llenado el Teatro Núria Espert, con más de 450 localidades, Junqueras ha puesto énfasis en la necesidad de sacar adelante un nuevo modelo con el cual se ha trabajado con la voluntad de beneficiar a todo el mundo, motivo por el cual ha pedido una suma de fuerzas para poder aprobarlo en el Congreso de los Diputados. "Os queremos a todos, a la gente del PSC, de Junts, los Comuns, los de Podemos convencéis los vuestros que también se sumen, porque también los necesitamos, son imprescindibles, no puede faltar ninguno de estos votos", ha dicho.

En este sentido, Junqueras ha asegurado que ahora se puede sacar adelante la propuesta por el gobierno que hay a Madrid y la suma con el resto de fuerzas progresistas, cosa que en otro contexto sería inviable. "Suerte que dependemos de esta mayoría, y no de una mayoría absoluta de PP y Vox", ha añadido.

El líder republicano ha hecho énfasis en la complejidad que hay para alcanzar un acuerdo con el gobierno español, destacando el hecho que este acuerdo se quiere rubricar "para que la gestione alguien más", dado que no es ERC quien ostenta el Gobierno de la Generalitat. El acuerdo de financiación de competencias homogéneas, ha dicho, aborda todo aquello que implica el estado del bienestar, como salud, con hospitales o CAPs, educación, con escuelas, pero también tejido industrial o servicios sociales.

La no aprobación del nuevo modelo, ha dicho, comportaría prolongar el déficit del Estado con Cataluña, motivo por el cual ha instado a todo el mundo que pueda hacer su aportación a que se sume a la propuesta, dirigiéndose a las "formaciones políticas de tradición democrática" y herederas del catalanismo.

Junqueras también ha asegurado que quiere que haya presupuestos a Cataluña y a España. Con respecto a estos últimos, ha planteado ejemplos, apuntando que no eran propuestas definitivas ni únicas, que se podrían poner sobre la mesa para que las cuentas lleguen a buen puerto.

"Los presupuestos españoles podrían servir para hacer la gigafactoria de IA en las Tierras del Ebro, la modernización del Canal de Urgell o la proyección de la Línea Orbital Ferroviaria", ha dicho.