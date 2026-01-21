La AP-7 en Martorell queda cortada en sentido sur por riesgo de hundimiento y la afectación durará días
A causa del accidente en Gelida que afectó a un tren de Rodalies con una víctima mortal
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciado este miércoles que la AP-7 quedará cortada en sentido sur en Martorell a partir de las 18.00 horas y que la restricción durará días. “Es una intervención de seguridad vial. Ha sido solicitada por el titular de la vía porque había algún riesgo de hundimiento”, ha argumentado Lamiel, que ha explicado que el Ministerio de Transportes había pedido inicialmente cortar la AP-7 en los dos sentidos, pero se ha acordado hacerlo sólo en sentido sur por la afectación para la movilidad que supondría una restricción total.
Se prevé que el tren se pueda extraer en las próximas horas, durante la noche, y el jueves se hará un segundo peritaje y se podrá afinar los días que durará el corte.
