Tot el servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a les 16.30 hores

Todo el servicio de Rodalies continuará suspendido al menos hasta las 16.30 horas

Adif sigue haciendo una "inspección exhaustiva" en todas las líneas

La estación de tren de Lleida, casi vacía a primera hora de la mañana de este miércoles.

La estación de tren de Lleida, casi vacía a primera hora de la mañana de este miércoles.Amado Forrolla

Lluís Serrano
Publicado por
redacción

Creado:

Actualizado:

El servicio de Rodalies continuará suspendido en todas las líneas porque Adif sigue haciendo una "revisión exhaustiva" de la infraestructura en todas las líneas, según ha indicado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en rueda de prensa después de la reunión del CECAT. A las 16.30 horas está prevista una nueva reunión y será entonces cuando se vuelva a valorar si se restablece o no la circulación. Paneque ha justificado que la suspensión se mantiene de acuerdo con el mismo criterio que llevó a tomar la decisión inicialmente: "el principio máximo de seguridad" de usuarios y trabajadores. 

Por otra parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado que no se teme por la vida de ninguno de los heridos graves en el accidente de la R4 de este martes en Gelida.

