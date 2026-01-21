El Gobierno anuncia que Rodalies volverá a funcionar este jueves, pero avisa de que "no será fácil"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Rodalies recuperará progresivamente el servicio a partir de las seis de la mañana del jueves, aunque el Gobierno admite que "no será un día fácil". En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha dicho que "el único criterio" que mantiene el Gobierno en sus decisiones "es la seguridad" y que este miércoles Adif ha garantizado la infraestructura.

Dalmau ha hablado de un retorno "escalonado" a la normalidad, y también ha apuntado que la situación laboral con los maquinistas puede condicionar la situación. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que se reforzarán las frecuencias de FGC, que se abrirán las barreras de los peajes de la C-32 para facilitar la entrada en el área metropolitana de Barcelona desde el Garraf, que deshabilitarán la zona de bajas emisiones (ZBE) de esta de manera excepcional hasta el viernes y que habrá un plan alternativo de transporte a la R4 en el tramo afectado por el choque, entre Martorell y Vilafranca, por bus.

"Después de un corte de tantas horas y la complejidad de un accidente y todos los elementos que lo han acompañado, prevemos que el restablecimiento sea progresivo", ha apuntado a Paneque.

Diversos de los periodistas presentes en la rueda de prensa han hecho notar la divergencia entre el inicio a las seis de la mañana a todas las líneas y la recuperación escalonada del servicio, y se ha preguntado si tenía que ver con el malestar de los maquinistas por la situación, en un contexto en que el sindicato Semaf ha convocado tres días de huelga a todo el Estado.

Ni Dalmau ni Paneque se han pronunciado sobre la cuestión, pero el conseller de la Presidencia ha circunscrito las reivindicaciones de los maquinistas al ámbito laboral y ha augurado que "quedan días" hasta la huelga -convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero- para que los trabajadores y la dirección de Renfe lleguen a un acuerdo.

En todo caso, y previendo estas "dificultades" que puede haber mañana -los dos consellers las han atribuido toda la hora al hecho de que el servicio ha estado muchas horas parado- el Gobierno ha activado "todos los mecanismos" para intentar hacer más fácil la situación a los usuarios.

Aparte del refuerzo de la línea R4 -con un servicio alternativo por carretera para cubrir el tramo entre Martorell y Vilafranca, afectado por el accidente- y del refuerzo de frecuencias de FGC, Paneque también ha anunciado un refuerzo del servicio por carretera al R3 -corte por obras entre Parets y la Garriga- que ahora llegará hasta Ripoll.

Además, se refuerza el servicio de informadores a las estaciones principales de Rodalies, y en este punto Paneque ha anunciado una contratación exprés de personas que ayudarán a las que dispone Renfe. La consellera ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona en este punto. Mossos y policías municipales también actuarán.

"Somos conscientes de las molestias y pedimos disculpas y comprensión a la ciudadanía", ha dicho Dalmau. "Pero no nos la podemos jugar. El único criterio que mantendrá las decisiones del Gobierno es y será siempre la seguridad por delante de todo", ha añadido.

En este contexto, Paneque ha explicado que el ejecutivo ha tomado la decisión de ordenar la recuperación del servicio mañana a primera hora después de recibir los informes favorables de Adif i Renfe con respecto a la seguridad de la infraestructura. Sobre este punto, Paneque ha explicado que algunas de las marchas blancas que se han hecho desde las dos y media de la madrugada -las circulaciones de trenes sin pasajeros y con operadores de Adif para comprobar el estado de las vías- se han tenido que repetir "con luz diurna" para acabar de hacer las comprobaciones. Se ha detectado dos incidencias, una en el colector de Montgat y un desprendimiento parcial en Tordera, ambas ya solucionadas.