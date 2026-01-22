Caos en la movilidad por la suspensión de trenes que se agrava con el corte de la AP-7

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La suspensión del servicio de Rodalies, Regionales y Media Distancia complicó ayer de sobremanera la movilidad en toda Catalunya al dejar sin trenes a los 400.000 viajeros que utilizan esta red de forma habitual y que se vieron obligados a buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día. El caos de movilidad se incrementó a media tarde, ya que a la suspensión de este servicio se sumó el corte de la autopista AP-7, principal arteria catalana, en sentido sur desde Martorell, debido al riego de derrumbe por la afectación en la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó el tren de Rodalies accidentado en Gelida.

Muchos viajeros se encontraron a primera hora con la sorpresa de no contar con trenes al llegar a las estaciones, mientras otros optaron por utilizar alternativas como los autobuses. En la estación de Sants de Barcelona, la más importante de Catalunya, algunos viajeros se quejaban de la falta de información, ya que la web de Rodalies, afirmaban, no recogía a esa hora la interrupción del servicio y las pantallas de la estación se encontraban en negro. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) incorporó 19 autobuses adicionales para dar alternativas, lo que no evitó que se produjeran largas colas en muchas estaciones. En grandes ciudades, como Mataró, algunos de los buses pasaban llenos y cuando paraban los disponibles se vivían momentos de tensión entre personas que hacía mucho tiempo que esperaban y otras que intentaban saltarse la cola. En contraste con la situación de Rodalies, el servicio de alta velocidad no se vio afectado –a excepción de la línea Madrid-Lleida-Barcelona– y los trenes fueron saliendo y circulando. En Girona, Renfe reforzó el servicio de alta velocidad entre Barcelona y Figueres para ofrecer este medio de transporte a los viajeros que quieran coger un tren. En Tarragona el caos se produjo a primera hora de la mañana, aunque poco a poco la afluencia fue disminuyendo. “No puede ser que llueva y todo se hunda”, se quejaba un usuario. La falta de trenes no generó, sin embargo, problemas importantes la circulación en la red viaria, aunque se produjeron más retenciones de las habituales. Hoy la situación podría ser diferente debido al corte de la AP-7, que se prevé que se alargue varios días.

El fallecido, un maquinista en prácticas natural de Sevilla de 27 años

Los Mossos d’Esquadra se trasladaron ayer a la zona cero del accidente de tren ocurrido el martes a última hora en Gelida, en la que murió el maquinista y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas con pronóstico grave, aunque sin riesgo vital. El conductor fallecido era natural de Sevilla, tenía 27 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el maquinista titular.Los especialistas en accidentes ferroviarios de la policía catalana recuperaron y empezaron a analizar la caja negra del tren accidentado para determinar las causas del siniestro, aunque la principal hipótesis apunta al “desprendimiento de un talud” debido al fuerte temporal que hizo que el muro de contención de la AP-7 se desplomara al paso del convoy, cayendo encima de la cabina. De hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el accidente de Rodalies “no tiene nada que ver con el servicio ferroviario” y lo atribuyó a “una cuestión meteorológica”. El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, explicó que Adif se encontraba ayer llevando a cabo una segunda inspección de las infraestructuras de la red a “plena luz del día”, tras haber iniciado una primera por la noche, para “asegurar que todo funciona correctamente”. Macias pidió prudencia sobre las causas de la caída del talud y pidió esperar a las investigaciones oficiales, pero remarcó que “en ningún caso” se puede señalar como causa del accidente la “falta de inversión o dejadez”.

Las barreras del peaje de la C-32, levantadas

El Servei Català de Trànsit levantó ayer las barreras de los peajes de la C-32 en sentido sur ante el corte de todo el servicio ferroviario de Rodalies por la previsión de un incremento de la movilidad vial en la zona.

Una bodega de cava, refugio para los heridos

La finca de las Caves Torelló se convirtió la noche del martes en el centro de comando del accidente de Gelida y la familia atendió a los heridos, ofreciéndoles “apoyo, mantas, café, lo que pudimos”. La finca de los Torelló está situada junto al punto donde descarriló el tren de la R4, entre Gelida y Sant Sadurní, y es la única vía para llegar a la zona del fatal accidente.

Bruselas confía en la pronta normalidad

La Comisión Europea confía en que el Gobierno español “está haciendo todo lo posible” para garantizar un regreso a la normalidad ferroviaria “con el máximo nivel de seguridad”. Fuentes de la Comisión indicaron que Bruselas y la Agencia de la Unión Europea para los Ferrocarriles (ERA, en sus siglas en inglés) están “dispuestas a ofrecer asistencia” si las autoridades españolas lo solicitan.

Ingenieros: “Los trenes son seguros”

Ingenieros de Caminos, Industriales y de Montes aseveraron que el tren es un medio “seguro” tras los últimos siniestros, aunque hicieron un llamamiento a mejorar el mantenimiento de la red ferroviaria.