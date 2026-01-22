El temporal provoca varios cortes de vías en Girona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La provincia de Girona sigue sufriendo los efectos del temporal Harry, que ha azotado Catalunya en los últimos días y ha dejado más de 200 litros en puntos del interior y de la costa gerundense. Más allá de las afectaciones de Rodalies por los accidentes ferroviarios que causaron un muerto el martes, todavía había varios cortes de carreteras por las lluvias, la mayoría concentrados en el Alt y el Baix Empordà. Destacaron las inundaciones en la zona del Baix Ter, con cortes en la GI-643 entre Gualta y Parlavà; en el Alt Empordà, también por inundaciones, seguía cortada la C-252 entre Vilabertran y Peralada y, finalmente, la N-2 en Sant Julià de Ramis por la caída de árboles.

Las lluvias, además, causaron la muerte el martes de un hombre en Palau-sator (Baix Empordà) al quedar arrastrado junto a su coche en una riera de la localidad. Paralelamente, el temporal provocó el derrumbe de un tramo de la muralla de la ciudad ibérica de UIlastret, también en el Baix Empordà, sin registrar heridos.

Mientras, en Galicia, la Xunta activó la alerta roja en todo el litoral de A Coruña, mientras que el resto de costa gallega se mantuvo en aviso naranja.