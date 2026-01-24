Un desprendimiento corta un tramo de la R1 tras reprenderse el servicio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un desprendimiento de tierras obligó ayer a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona, sin que se registraran heridos. Renfe informó que el tren, en el que viajaban 10 pasajeros, no llegó a impactar con las rocas que cayeron sobre la vía, a la altura de Tordera, y que el convoy pudo retroceder a la estación de Blanes con el pasaje. El incidente se produjo cuando no se habían cumplido ni las primeras 24 horas del reinicio del servicio de Rodalies tras dos días sin trenes y después de una revisión adicional de todas las líneas y las vías, reclamada por los maquinistas, que se llevó a cabo durante la tarde y noche del jueves. En esta misma línea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal, también sin causar heridos. Este nuevo incidente provocó que unos 50 de maquinistas de Rodalies se concentraran de forma espontánea en la estación de Sants de Barcelona para pedir más garantías en su trabajo. “Lo que no puede ser es que nos den unos certificados que dicen que todo está correcto, no solo para nosotros, sino para los 90.000 viajeros diarios de Rodalies, y que después un compañero que está haciendo su trabajo se encuentre un desprendimiento y quizá hoy hubiera habido otra noticia de que ya no está”, denunció en nombre de los maquinistas Elisabet Ramos.

El servicio de Rodalies fue ayer recuperando cierta normalidad, con ciertos retrasos en algunos trenes, aunque las estaciones se encontraban más vacías de lo habitual por la desconfianza de los viajeros y el refuerzo del transporte alternativo, que se mantendrá hasta el próximo miércoles. La noche del jueves al viernes arrancó la línea R2 norte y a las 6 horas lo hicieron el resto, una vez concluidas las inspecciones adicionales acordadas con los maquinistas, aunque con frecuencias por debajo de lo habitual.

Plantean paralizar el servicio en puntos de riesgo

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) planteó ayer la posibilidad de paralizar el servicio de Rodalies de todas las líneas que tengan categorizado riesgo de deslizamiento, tras el corte de la R1 por un desprendimiento, y afirmó que Renfe se había mostrado dispuesto a estudiarlo. Esta era una de las medidas que, según el sindicato, estaba encima de la mesa en la reunión de seguimiento celebrada ayer a última hora en la que participaban, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Territori y Infraestructuras, Sílvia Paneque; y la consellera de Interior, Núria Parlon. También el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, y el director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel. Al cierre de esta edición la reunión no había finalizado.