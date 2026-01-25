El diálogo a tres sobre Ucrania acaba con avances

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las negociaciones por la paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos continuaron ayer en Emiratos Árabes Unidos mediante un diálogo “constructivo”. Así lo definió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que informó de que el centro de la reunión fueron “los parámetros para un posible fin de la guerra” y valoró la implicación de EEUU.

“Parecían casi amigos”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, que adelantó que “el domingo de la semana próxima, si Dios quiere, habrá otra reunión donde impulsaremos este acuerdo hacia su conclusión final”. Por su parte, el Kremlin reiteró la importancia de que Kyiv retire sus tropas del Donbás.

Paralelamente, varios ataques del Ejército ruso en la capital ucraniana y en Járkov dejaron al menos un muerto y 23 heridos.