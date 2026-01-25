Trasladan a Madrid los cinco vagones del Iryo que no descarrilaron en el accidente

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Continúan los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario entre dos trenes en Adamuz (Córdoba) de hace una semana, que ha dejado 45 víctimas mortales, todas ya identificadas. Los operarios han trasladado a Madrid por la vía de alta velocidad los cinco vagones del Iryo que no descarrilaron. Los otros tres vagones, a partir del sexto, que fue el que descarriló, se encuentran en las inmediaciones de la vía, retirados ya de la misma, a la espera de ser trasladados de otras formas. A unos ochocientos metros de distancia se encuentran los restos del Alvia que han sido troceados en los últimos días hasta encontrar a los últimos desaparecidos, y donde ahora agentes de la Guardia Civil se encuentran recabando pruebas y haciendo fotografías.

Por otro lado, ayer se pudo determinar que de los 45 fallecidos, 9 viajaban en el Iryo y 36 en el Alvia, después del balance definitivo de las víctimas. Además, la cifra de hospitalizados ha bajado de 23 a 22 –uno de ellos menor–, según informaron las autoridades andaluzas. Cinco de los pacientes todavía se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Dardo a Koldo

Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lamentó el “mal funcionamiento” de las infraestructuras en España. “Si teníamos a Koldo, un portero de discoteca, de asesor de Renfe, ¿qué podía salir mal?”, se preguntó irónicamente.