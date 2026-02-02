Desmantelada una red de prostíbulos internacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos clandestinos en Barcelona y París, con un balance de una detenida y ocho investigados. El entramado estaba dirigido por una mujer, su pareja y su madre, y formaban parte otras mujeres que ejercían el rol de controladoras de los pisos prostíbulo en Barcelona y en otras capitales europeas.

Por otra parte, la Guardia Civil pidió colaboración ciudadana para identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años en 2005. Sus restos aparecieron el 6 de agosto de 2005 en Sant Pere Sacama, en Olesa de Montserrat.

En otro orden, la guardia forense para casos de violencia sexual que el Institut de Medicina Legal de Catalunya y el departamento de Justicia pusieron en marcha en 2025 cerró el año con 661 intervenciones.