Pensiones e inmigración centran el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo, de ‘gira’ por Aragón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Aragón se convirtió ayer en campo de batalla electoral entre los líderes de los grandes partidos estatales en plena precampaña autonómica en esta comunidad. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en un acto en Teruel que “les digo a los jubilados que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir, como hemos hecho estos últimos siete años”. Acompañando a la candidata socialista, Pilar Alegría, Sánchez reivindicó las medidas sociales y los avances en derechos aprobados por su Gobierno y reprochó al PP que mientras su Ejecutivo transfería 300.000 millones de euros durante estos últimos siete años a las autonomías, allí donde gobierna el PP “han privatizado, han recortado, no han fortalecido el estado del bienestar”. También reivindicó un gobierno en Aragón que colabore con el de España para frenar al PP y Vox, “que son lo mismo”. Y puso de ejemplo cómo, a consecuencia de la presión ejercida por Vox, ahora el PP se opone a la regularización de inmigrantes, cuando el expresidente Aznar aprobó una similar.

Durante el acto, una persona del público (identificada posteriormente como una concejala del PP de un municipio valenciano) se levantó e insultó a Sánchez. La Moncloa exigió al PP que condenara los insultos “de forma inmediata y sin matices”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en un mitin en Calatayud que “no puede ser que la ilegalidad produzca derechos” a la hora de conseguir un permiso de residencia y denunció el “descontrol migratorio” que vive España. Feijóo señaló que la regularización no se produce por “humanidad”, sino que es electoralismo para comprar votantes en el futuro: “No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas”. Por ello, van a decir que no a la regularización, además de censurar la “degradación moral” del Gobierno, que “aprovecha la subida de las pensiones para favorecer a los okupas”.

Yolanda Díaz alerta de un PP “contra los trabajadores”

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, alertó ayer en un acto en Huesca que el PP es un partido que “quiere causar dolor”, que está “contra la gente trabajadora”, la subida del salario mínimo, las pensiones o las ayudas para los vehículos eléctricos “en un país que tiene que abordar la emergencia climática”. La ministra también defendió la regularización de personas migrantes como una política que “gana derechos para la clase trabajadora en su conjunto” y contribuye a acabar con el miedo a denunciar abusos laborales, acoso o explotación, tras recordar las inspecciones realizadas en sectores como los invernaderos. Díaz compartió escenario con la ministra de Educación e Infancia, Sira Rego –en representación de IU–, que destacó la necesidad de movilizar al electorado frente al Partido Popular y la extrema derecha, cuyas políticas “dejan fuera a la mayoría de la sociedad y priorizan los beneficios de unos pocos sobre los derechos de la ciudadanía”.La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se sumó ayer al debate sobre inmigración en un acto en San Lorenzo de El Escorial, en el que se mostró convencida de que Sánchez no va a regularizar a medio millón de inmigrantes por “humanidad”, sino para “manipular” el censo de cara a las elecciones de 2027.