Sánchez, irónico sobre las críticas de Musk y Durov: "Ladran, señal que cabalgamos"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado irónico sobre las críticas que los propietarios de las redes sociales X, Elon Musk, y Telegramo, Pavel Durov, han hecho en las últimas horas sobre el anuncio de medidas por regular plataformas de este tipo para menores de dieciséis años. "Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal que cabalgamos", ha dicho, parafraseando una cita de 'El Quijote'.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha lamentado que "miles de usuarios de Telegram han recibido un mensaje no autorizado" de Durov, diciendo que gobierno amenaza las libertades. "No nos tumbarán. Romperemos los monopolios digitales y volveremos la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos", ha dicho.

Aparte de estas manifestaciones a través, precisamente, de redes sociales, la de Sánchez a través d'X, la de Díaz a través de Bluesky, el gobierno español también ha acusado Durov de haber utilizado el "control sin restricciones" que tiene de esta red social para "enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España en que vierte varias mentiras y ataques ilegítimos" contra el ejecutivo.

El día siguiente que Elon Musk acusara a Sánchez a través d'X de "sucio", "tirano" y "traidor a la gente de España", Durov ha indicado en un mensaje colgado en su canal de Telegram que las restricciones que el gobierno quiere instaurar para las redes -siguiendo el ejemplo de países como Australia- amenazan la libertad de expresión. El ejecutivo replica que el mensaje "demuestra por él mismo la necesidad urgente de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil".

"Los españoles no podemos vivir en un mundo en que tecno-oligarcas extranjeros pueden inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo porque el gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", han indicado.

El ejecutivo también argumenta que los "problemas en las redes sociales" son "una preocupación generalizada de la ciudadanía", y recuerda que, según el último Eurobarómetro, el 95% de los españoles están preocupados por la "desinformación" y por los discursos de odio y el 89% por la concentración de poder en las grandes plataformas y la "falta de transparencia" de sus algoritmos.

La Moncloa recuerda, además, que Durov es investigado por la "posible responsabilidad en delitos graves" y que la plataforma ha incumplido "de forma reiterada" las "obligaciones de control". Además, asegura que la arquitectura de "moderación mínima" diseñada "deliberadamente" por el empresario ha convertido Telegram en un "espacio recurrente" para "actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con casos investigados en países como Francia, Corea del Sur o España."

El gobierno español desgrana, además, el mensaje de Durov, que considera lleno de mentiras, como que la prohibición de acceso a menores de 16 años "sienta un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos".

También desmiente que obligar a los directivos de las redes a retirar contenidos implique eliminar información controvertida. En este sentido, recuerda que el reglamento de servicios digitales de la UE "ya obliga las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos". "Ningún tribunal europeo ha considerado que eso vulnere la libertad de expresión", añade al ejecutivo español.

Igualmente, considera mentira la opinión de Durov que la creación del delito de amplificación algorítimica comporte que los gobiernos dicten los contenidos o que la creación de la huella del odio y la polarización pueda ser una herramienta para suprimir la oposición.