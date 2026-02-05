Los médicos ven “posible” que Illa se reincorpore antes de lo previsto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El director gerente del Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, explicó ayer que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desplaza con una sola muleta, y que dada su rápida recuperación podría reincorporarse “antes” de lo que pensaba el equipo médico. Lo dijo en una entrevista de Catalunya Ràdio, en que detalló que Illa, que al salir del hospital el pasado viernes necesitó la ayuda de dos muletas, puede desplazarse desde este martes con una sola muleta, y que “está recuperando muy rápido la motricidad y la fuerza”.

Añadió que el control analítico de la infección por la bacteria que le causó una osteomielitis púbica del martes fue “muy favorable”, y que están desapareciendo progresivamente los signos de inflamación y de infección.

Por todo ello, dijo que podría recuperar su actividad como president antes de lo previsto, aunque no precisó ningún calendario: “No es mi función decirlo, pero viendo la evolución y el cuadro, es posible que sea antes de lo que pensábamos”.

Afirmó que el president querría reincorporarse lo más pronto posible, aunque precisó que, aunque pueda recuperarse funcionalmente, deberá seguir el tratamiento para la eliminación de la bacteria, aunque sea por vía oral: “Esto no quiere decir que tenga que estar 8 semanas sin poder moverse de casa”.

Finalmente, apuntó que para realizar viajes oficiales probablemente deberá esperarse “un poco más”, y preguntado por cuándo volverá a correr (una de las aficiones de Illa), respondió que lo podrán determinar sus médicos, pero que desea que así pueda ser y cuanto antes.