El socialista Seguro barre a la ultraderecha y gana las presidenciales lusas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El exministro socialista António José Seguro ganó ayer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con al menos el 65,72% de los votos, mientras que su rival, el ultraderechista André Ventura, se quedaría en el 34,28% de los sufragios con el 93% escrutado. De este modo, el candidato socialista ha logrado contener a una ultraderecha que llevaba en ascenso varios comicios y relevará a Marcelo Rebelo de Souza tras diez años en el poder. Los comicios de ayer estuvieron marcados por el temporal que azotó el país estas últimas dos semanas. De hecho, el jueves Ventura solició retrasar las elecciones por los temporales, pero la ley no contempla un aplazamiento a nivel nacional en este tipo de casos.