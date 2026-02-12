Al menos diez muertos durante un tiroteo en una escuela de Canadá

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Al menos 10 personas murieron la madrugada del martes al miércoles en un tiroteo provocado por una joven de 18 años –identificada como Jesse Van Rootselaar– que después se suicidó, en una escuela de Tumbler Ridge, en Canadá. Seis de las víctimas fueron localizadas en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era trasladada a un hospital. Entre los fallecidos hay una profesora de 39 años y cinco alumnos de entre 12 y 13 años. Además, 25 personas fueron atendidas por lesiones en un centro médico y otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas graves. Este es el segundo tiroteo más grave registrado en Canadá.