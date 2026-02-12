Fiscalía y Abogacía, a favor de aministiar a Puigdemont

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo presentado por el expresident Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo decidiera no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación vinculado al referéndum de 2017. Según fuentes jurídicas, ambos organismos sostienen que la resolución del Supremo vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al realizar una interpretación “irrazonable y arbitraria” de la norma con el fin de excluir la malversación del ámbito de la amnistía.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía remarcan en sus escritos que la voluntad del legislador al aprobar la ley fue amnistiar todos los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación, salvo en aquellos supuestos en los que hubiera habido enriquecimiento personal. En su opinión, ese supuesto no se da en el caso de Puigdemont ni en el de otros líderes independentistas como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Lluís Puig y Antoni Comín, a quienes el Supremo también negó la amnistía por los mismos motivos. Ambas instituciones subrayan que ya defendieron esta posición durante los trámites ante la Sala de lo Penal del Supremo, insistiendo en que dicho tribunal no valoró adecuadamente el espíritu y finalidad de la ley. Los informes remitidos ahora se integran en el proceso de tramitación del recurso de amparo ante el Constitucional, que ya admitió a trámite el recurso de Puigdemont, aunque rechazó suspender la orden nacional de detención que pesa sobre él. La decisión final, no obstante, sigue pendiente de lo que determine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles, un pronunciamiento que se espera como máximo para marzo. Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar. Hace dos semanas, el Constitucional decidió mantener vigente la orden de detención durante la tramitación del recurso.