Paneque reprocha las “soluciones mágicas” sobre Rodalies de Junts

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, crtiticó las “soluciones mágicas” que propone Junts para Rodalies, y negó que exista un contrato que se pueda anular con Renfe y Adif. Así lo dijo en el pleno del Parlament, en el que la presidenta de Junts en la Cambra, Mònica Sales, reprochó al Executiu no haber “rescindido” el contrato con Renfe y que pase a manos de FGC. Además, Sales instó a ERC y Comuns a no negociar los presupuestos hasta que no resuelva la crisis de Rodalies.

Mientras, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, aseguró que romper con Renfe supondría “condenar al país a no tener trenes” y defendió que Catalunya necesita unas nuevas cuentas para 2026 para “dar respuesta” a Rodalies y al acceso a la vivienda, en respuesta a la líder de Comuns, Jéssica Albiach, que reiteró que la prohibición de compras especulativas “será condición irrenunciable para ellos” en las negociaciones para los presupuestos, que según el portavoz de la formación izquierdista, David Cid, “siguen sin avances”.

Por su parte, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, recriminó al Govern que dé “lecciones” pese a “no aprobar en la gestión”. “Se pensaban que con un Govern tecnócrata que no incomodara al PSOE irían bien”, dijo.